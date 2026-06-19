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Dîvânu Lugâti't-Türk'te yer alan Tokat ağzı kelimeler şiirle geleceğe taşınıyor

Dîvânu Lugâti't-Türk'te yer alan Tokat ağzı kelimeler şiirle geleceğe taşınıyor
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Tokat'ta tarih öğretmeni Mustafa Necati Güneş, Divanü Lügati't-Türk'te de yer alan unutulmaya yüz tutmuş Tokat ağzı kelimeleri 30 kıtalık şiirle derleyerek kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarıyor.

Tokat'ta görev yapan Tarih Öğretmeni Mustafa Necati Güneş, Divanü Lügati't-Türk'te de yer alan unutulmaya yüz tutmuş Tokat ağzı kelimeleri 30 kıtalık şiiriyle gelecek kuşaklara aktarıyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde tarih öğretmeni olarak görev yapan 64 yaşındaki Mustafa Necati Güneş, memleketi Tokat'a ait yöresel kelimelerin unutulmaması için dikkat çeken bir çalışmaya imza attı. Yıllar önce Niksar Endüstri Meslek Lisesi'nin 1990-1991 yıllığı içerisinde yer alan ve Tokat ağzına özgü kelimelerden oluşan 10 kıtalık şiiri düzenleyen Güneş, çalışmayı geliştirerek 30 kıtalık kapsamlı bir esere dönüştürdü. Kars'ta görev yaptığı dönemde yöreye ait kelimelerle yazılmış bir şiirden ilham aldığını belirten Güneş, aynı çalışmanın Tokat için de yapılabileceğini düşünerek araştırmalara başladı. Niksar'da yaptığı incelemelerde yıllık içerisinde yer alan bir şiire ulaşan Güneş, Tokat'ın kültürel hafızasında yer alan ancak günümüzde unutulmaya başlayan yüzlerce kelimeyi bir araya getirdi. Şiirde yer alan kelimelerin önemli bir bölümünün Türk dilinin en önemli eserlerinden biri olan Divanü Lügati't-Türk'te de bulunduğunu ifade eden Güneş, bu yönüyle çalışmanın yalnızca yöresel kültürü değil, Türkçenin tarihi zenginliğini de yansıttığını söyledi. Tokat'ta özellikle orta yaş ve üzerindeki esnafın halen günlük konuşmalarında kullandığı birçok kelimenin genç kuşaklar tarafından bilinmediğine dikkat çeken Güneş, şiiri gelecek nesillere kültürel bir miras bırakmak amacıyla kaleme aldığını belirtti. Yöresel ağızların bir toplumun hafızasını taşıdığını vurgulayan Güneş, Tokat'a özgü kelimelerin unutulmaması ve yeni nesiller tarafından öğrenilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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