Üye Girişi
Haberler

Tohum Dil Türkçe Sergisi, Türk Kültürünün Dünya Dillerine Katkılarını Sergiliyor

Tohum Dil Türkçe Sergisi, Türk Kültürünün Dünya Dillerine Katkılarını Sergiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkçeden farklı dillere geçen kelimeleri dijital görsellerle sunan ‘Tohum Dil Türkçe Sergisi’ne ev sahipliği yapacak. Sergi, 15-29 Kasım 2024 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI Millet Kütüphanesi, Türkçeden farklı dillere geçen kelimeleri dijital görsellerle sunarak Türk kültürünün dünya dillerine katkılarını aktaran 'Tohum Dil Türkçe Sergisi'ne ev sahipliği yapacak. Yunus Emre Enstitüsünün himayelerinde düzenlenen bu özel sergi, 15-29 Kasım 2024 tarihleri arasında Kütüphane'nin Divan Salonu zemin katında ziyaretçilerini bekliyor.

27 Eylül-06 Ekim 2024 tarihleri arasında Ankara'daki CerModern'de ilk kez gerçekleştirilen sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yeni diller ve dijital görsellerin eklenmesiyle daha da zenginleştirilmiş içeriğiyle sanatseverlerle buluşacak. Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin yüzüncü yılına özel olarak Türkçeden Macarcaya geçmiş kelimelerin hikayeleri de bu sergide, yeni bir stantla yer alacak. Sergi, Türkçenin dünya dillerine katkılarını görsel anlatımlarla keşfetmek isteyen ziyaretçileri kültür yolculuğuna davet ediyor.

DİLLER ARASI YOLCULUK: DİJİTAL VE GÖRSEL ANLATIMLA TÜRKÇENİN İZLERİ

'Tohum Dil Türkçe Sergisi', Türkçeden Arapça, Hintçe, Almanca, İtalyanca, Fince, Yunanca gibi birçok dile geçmiş kelimeleri dijital görsellerle sergileyerek, ziyaretçilerine diller arası bir kültür yolculuğu sunuyor. Etkileyici bir görsel anlatımla hazırlanan sergi, kelimelerin hangi kültürel ve tarihsel süreçlerle farklı dillere yayıldığını keşfetme fırsatı sağlıyor. Dijital platformda sunulan ve her biri kendi hikayesine sahip bu kelimeler, sanatseverlerin Türk dilinin zengin mirasını zevkle inceleyebileceği bir oyun alanına dönüşüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı

 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı

"Kışlasız bedelli" tartışmalarını bitiren sözler

 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi

Asgari ücret için o da rakam verdi
Donald Trump, Elon Musk'ı bakan yaptı

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte? KPSS NE ZAMAN? 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 13 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar 2024? Ehliyet yenileme kaç günde gelir, son tarih ne zaman? 2025 YKS NE ZAMAN? YKS tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi! OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih dönemi başladı mı? KPSS tercih kılavuzu! Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 13 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Balları sahte çıkan markalar hangileri? Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş listesi! Dünya İyilik Günü mesajları ve sözleri! 13 Kasım Dünya İyilik Günü önemi nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.