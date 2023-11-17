Tiyatro Günlerine Öğrencilerden Yoğun İlgi

Tiyatro günlerine öğrencilerden yoğun ilgi

BOLU - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde düzenlenen Abant Tiyatro Günleri yoğun ilgi gördü. Birbirinden güzel oyunların sahnelendiği etkinlikte salonu tıklım tıklım dolduran öğrenciler keyifli zaman geçirdi.

BAİBÜ Drama Topluluğu tarafından Abant Tiyatro Günleri düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte "Boyacı", "Suç ve Ceza", "Tahta Yürek", "Tartuffe", "Bir Daha Çal Sam" ve "Memurin Faslı" adlı oyunlar sahne aldı. Etkinliğin ikinci gününde sahne alan Suç ve Ceza oyununda izleyiciler salonu hınca hınç doldurdu. Abant Tiyatro Günleri hakkında konuşan Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Doç. Dr. Metin Akyüz, bu tarz festivalleri kalıcı hale getirmek istediklerini belirtti. Doç. Dr. Metin Akyüz, "25 yıldır drama topluluğunun danışmanlığını yapıyorum. İlk buraya başlar başlamaz bu topluluğu kurduk ve o zamandan beri de topluluk faaliyetlerini sürdürüyor. Bolu'da bir tiyatro festivali olsun istiyorduk ama her defasında çeşitli aksilikler oluyordu ve gerçekleştiremiyorduk. Yıllar sonra bir festival gerçekleştirelim istedik ve bu doğrultuda da Abant Tiyatro Günleri adı altında etkinliğimizi sürdürmüş oluyoruz. Ayın 14'ünde başlayan etkinlik 19'una kadar devam edecek" dedi.

"Bilet almak için gelenler merdivende oturmak için ısrar ediyorlar"

Salonda oturacak yer kalmadığını dile getiren Doç. Dr. Akyüz, "Öğrenciler ilgili. İlk iki gün için çok iyiydi. Özellikle bugün Suç ve Ceza adlı oyundan da kaynaklandığını düşünüyoruz. Bilindiği üzere bir romanın tiyatroya uyarlanmış hali. Özellikle üniversite öğrencileri bu oyuna çok büyük ilgi gösterdi. Alanda oturacak yer yok. Bilet almak için gelenler merdivende oturmak için ısrar ediyorlar. Ona çözüm üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.