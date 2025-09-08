Tiran'da Avrupa Gençlik Film Festivali Başladı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Gençlik Film Festivali (TEYFF) kapsamında "Adresi Olmayan Ev" filminin gösterimi yapıldı.

Tiran'daki Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle, yönetmenliğini Hatice Aşkın'ın üstlendiği "Adresi Olmayan Ev" filminin gösterimi, Agimi Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Film gösterimi etkinliğine Yunus Emre Enstitüsü Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenci ve davetliler katıldı.

Tiran Belediyesi ve farklı kurumların destekleriyle 5 Eylül'de başlayan Avrupa Gençlik Film Festivali, 10 Eylül'de sona erecek.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen festivale Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Karadağ, Almanya, Bulgaristan, Polonya, İtalya ve İsveç'ten de yönetmenler ve filmleri katılıyor.