TİKA, Bolivya'da Gıda Bankasına Araç Hibe Etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bolivya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Gıda Bankasına araç hibe etti. Gıda Bankası, hibe edilen araçla faaliyetlerini La Paz ve El Alto kentlerinde de sürdürecek.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bolivya'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Gıda Bankasına araç hibe etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cochabamba kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşan Gıda Bankasının hibe edilen araçla La Paz ve El Alto kentlerinde de faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, TİKA'nın Latin Amerika'da krize dönüşen yetersiz beslenme ve gıda erişimi sorununa çözüm için proje üretmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Türkiye'nin La Paz Büyükelçisi Ertan Yalçın ve TİKA yetkililerinin, El Alto kentinde açılacak gıda deposu için temin edilen ekipman ve aracı Gıda Bankası yetkililerine teslim ettiği bildirildi.