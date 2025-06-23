The Imperial Russian Ballet Company, Kuğu Gölü ile İzmir'de Sahne Aldı
Dünya çapında üne sahip The Imperial Russian Ballet Company, Türkiye turnesi kapsamında Çaykovski'nin 'Kuğu Gölü' eserini İzmir'deki sanatseverlerle buluşturdu. Eser, büyüyle kuğuya dönüşen Prenses Odette'in hikayesini anlatıyor ve görkemli koreografisi ile dikkat çekti.
Dünya çapında üne sahip The Imperial Russian Ballet Company, Türkiye turnesi kapsamında Çaykovski'nin klasik eseri "Kuğu Gölü"nü İzmirli sanatseverlerle buluşturdu.
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ünlü eserinde, kötü bir büyüyle kuğuya dönüştürülen Prenses Odette'in hikayesi anlatılıyor.
Rus klasik balesinin doğuşu kabul edilen eser, kasvetli finalinin aksine umut dolu bir finalle sona eriyor.
Gösteri görkemli koreografisi, göz alıcı kostümleri ve Çaykovski'nin unutulmaz müziğiyle izleyicilere eşsiz bir sahne deneyimi sundu.
Sanatseverler, gösteriyi ilgiyle izledi.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Kültür Sanat