The Imperial Russian Ballet Company, Kuğu Gölü ile İzmir'de Sahne Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya çapında üne sahip The Imperial Russian Ballet Company, Türkiye turnesi kapsamında Çaykovski'nin 'Kuğu Gölü' eserini İzmir'deki sanatseverlerle buluşturdu. Eser, büyüyle kuğuya dönüşen Prenses Odette'in hikayesini anlatıyor ve görkemli koreografisi ile dikkat çekti.

Dünya çapında üne sahip The Imperial Russian Ballet Company, Türkiye turnesi kapsamında Çaykovski'nin klasik eseri "Kuğu Gölü"nü İzmirli sanatseverlerle buluşturdu.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski'nin ünlü eserinde, kötü bir büyüyle kuğuya dönüştürülen Prenses Odette'in hikayesi anlatılıyor.

Rus klasik balesinin doğuşu kabul edilen eser, kasvetli finalinin aksine umut dolu bir finalle sona eriyor.

Gösteri görkemli koreografisi, göz alıcı kostümleri ve Çaykovski'nin unutulmaz müziğiyle izleyicilere eşsiz bir sahne deneyimi sundu.

Sanatseverler, gösteriyi ilgiyle izledi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Kültür Sanat
Sırbistan, İsrail'e mühimmat satışını durdurdu

İran saldırısı sonrası mühimmat satışını durdurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili evinde ölü bulundu
Savaşta ABD'yi Hürmüz Boğazı korkusu sardı

Savaşta ABD'yi korku sardı! Beyaz Saray: Aptallık olur
Verdiği kilolarla gündeme gelen Zara, zayıflama formülünü açıkladı

Verdiği kilolarla gündemde! Zayıflama formülünü açıkladı
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Hindistan'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Skandal görüntü! Gösteriler sırasında Türk bayrağını çiğnediler
Film setinde skandal kavga! Nilperi Şahinkaya'dan beklenmedik hareket

Film setinde skandal kavga! Çatal, bardak, ne varsa havada uçuştu
İsrailli Bakan Eliyahu: İran'daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz

Bakan canlı yayında açık açık söyledi! İşte İsrail'in asıl planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.