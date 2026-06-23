Haberler

TFMD "Yılın Basın Fotoğrafları" ödül töreninde İHA'ya 4 ödül

TFMD 'Yılın Basın Fotoğrafları' ödül töreninde İHA'ya 4 ödül
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından gerçekleştirilen "Yılın Basın Fotoğrafları" ödül töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabirleri Ahmet Faruk Sarıkoç ve İsmail Coşkun toplamda 4 ödüle layık görüldü.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından gerçekleştirilen "Yılın Basın Fotoğrafları" ödül töreninde İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabirleri Ahmet Faruk Sarıkoç ve İsmail Coşkun toplamda 4 ödüle layık görüldü.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından 41 yıldır düzenlenen Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni, CerModern'de gerçekleştirildi. 5 binin üzerinde fotoğrafın titizlikle değerlendirildiği yarışmada, 6 farklı kategoride 22 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül almaya hak kazandı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) foto muhabirlerinin ise çektiği fotoğraflara 4 ödül verildi. Yarışmada, İHA foto muhabiri olan Ahmet Faruk Sarıkoç'un Arnavutköy'de çektiği fotoğraf "Yılın Basın Fotoğrafı" seçilirken, aynı kare çevre kategorisinde de birincilik ödülünün sahibi oldu. Sarıkoç'un birincilik ödülü, törene katılamaması nedeniyle İHA muhabiri Ahmet Özkurt tarafından teslim alındı.

Ayrıca, İHA foto muhabiri İsmail Coşkun da iki ödüle layık görüldü. Coşkun, İstanbul'da çektiği fotoğraflarla TFMD Özel Ödülü ile Deprem Şehitleri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

"Ödül alan her iki kare de İstanbul'un en büyük sorunlarını yansıtıyor"

Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni'nde 2 farklı ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu ifade eden İHA muhabiri İsmail Coşkun, "Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yarışmada bu yıl iki fotoğrafımın ödüle layık görülmesi benim için çok anlamlı. Ödül alan her iki kare de İstanbul'un en büyük sorunlarını yansıtıyor; biri trafik, diğeri ise betonlaşma. İstanbul'un sorunlarını görünür kılabilmek ve fotoğraf aracılığıyla gündeme taşıyabilmek benim için ayrıca değerli" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haymana Belediye Başkanı, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

Mansur Yavaş detayı çarpıcı! CHP'den AK Parti'ye bu yüzden geçmiş
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı hakkında yeni karar
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor

İyi niyetimin kurbanı oldum" diyenler dikkat! Cezası çok ağır olacak
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

3 yıllık sözleşme! Yeni takımına imzayı atıyor
Donald Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin

Trump insafa geldi! ABD'den İran'a izin
Plajda güneşlenen kadın dron saldırısında hayatını kaybetti

Plajda güneşlenen genç kadın dron saldırısında hayatını kaybetti
Kütahya'da okul etkinliğinde tavuk pilav yiyen 71 kişi hastanelik oldu

Yemeği yiyen hastaneye koştu! Acil servisler doldu taştı

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı
Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar

Haaland'dan ilginç tahmin: Bizi yenecekler ve şampiyon olacaklar
Fransa'da arabada unutulan iki kardeş sıcaktan öldü

Kan donduran ihmal: Arabada unutulan iki kardeşten acı haber