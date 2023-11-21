Tezhip ve minyatür eserler sergisi açıldı

Tezhip ve minyatür eserler görücüye çıktı

DENİZLİ - Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Tezhip ve Minyatür Kursu eğitmen ve kursiyerlerinin hazırladığı birbirinden güzel eserler, düzenlenen sergiyle görücüye çıktı.

Merkezefendi ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde açılışı gerçekleşen sergiye Pamukkale İlçesi Kaymakamı Uğur Bulut, İl Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Çağlar, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abidin Mutlubaş, idareciler, eğitmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle açılan sergide konuşan Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, sergide emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Pamukkale Halk Eğitim Merkezimizin öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı tezhip ve minyatür sanatı ile ilgili el emeği göz nuru adeta profesyonel bir elden çıkmışçasına ama amatör bir ruhla işlenmiş sergiyi gezdik. Bu iş gerçekten sabır işi idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve kursiyerlerimizi kutluyorum. Ortaya çok güzel sanat eserleri çıkmış. Bu manada Pamukkale Halk Eğitimi Merkezimiz birçok konuda vatandaşlarımıza eğitim verdikleri gibi, kursiyerlerimizin bir araya gelmesiyle bir çok alanda görevini yerine getiriyor. Halk eğitime katılan öğrenci sayısındaki artış bizleri de mutlu ediyor. Keza mekanların bu anlamda çoğalması kursiyerlerimizin daha rahat daha güzel mekanlarda kurs almalarını sağlıyor. Bu anlamda Pamukkale halk eğitim merkezi hem Denizli'de hem ülke genelinde örnek bir çalışma sergiliyor" dedi.

"İlgi duyan herkesi bekliyoruz"

Tezhip ve Minyatür Kursu eğitmenlerinden Mehtap Bayram ise "Pamukkale Halk Eğitimi Merkezimize bağlı olarak tezhip ve minyatür sergimizi açtık. Herkesi sergimize bekliyoruz. 1 hafta boyunca sergimiz açık olacak. Tezhip sanatımız Türk süsleme sanatlarımızdan biridir. Kelime anlamı altınla süslemektir. 18 ve 22 ayar altınla ve muhtelif renklerle kitap ve levha gibi yazma eserlerin süslenmesinde kullanılır. Bu sanat sevgi, sabır, zevk ve zarafetin ortaya koyduğu eserlerin bütünüdür. Tezhip sanatımızda 16 ve üzeri yaşlarda kursiyerlerimizle çalışıyoruz. Merak duyan herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

2 eğitmen, 30 kursiyerin hazırladığı 65 eserden oluşan sergi 26 Kasım'a kadar gezilebilecek.