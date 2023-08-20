Tescilli 'Birecik Patlıcanı'nda hasat zamanı

Tescilli patlıcanın tarladan sofralara yolculuğu başladı

Kebaba dönüşen patlıcanlar damakları coşturuyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yetişen, ince kabuğu, güzel tadı ve aroması ile diğer patlıcanlardan ayrılan tescilli Birecik Patlıcanı'nın hasat zamanı geldi. Tarladan toplanarak sofralara gelen patlıcan damaklarda eşsiz bir lezzet bırakıyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yetiştirilen patlıcanının hasadına başlandı. Türkiye'de sadece Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde yetişen patlıcanlar, sabah erken saatlerde tarladan toplanıyor. Türkiye'nin bir çok iline gönderilen patlıcanlar, Şanlıurfa'daki restoran ve lokantalarda ise patlıcan kebabına dönüşüyor.

Yüzyıllardır ekilen ata tohumundan üretilen Birecik Patlıcanı, ince kabuğu, lezzeti ve farklı aromasıyla büyük beğeni topluyor. Hasat dönemi yaklaşık üç ay süren Birecik patlıcanı gastronomi şehrine yerli ve yabancı turistleri de çekiyor. İlçeye gelen turistler, patlıcan kebabının tadına bakmadan ayrılmıyor.

Başka yerde yetişmiyor

Birecik patlıcanının lezzeti hakkında bilgi veren üretici Cebrail Yavuz, "Birecik Patlıcanı Mezra Mahallesinde yetişen bir patlıcan çeşididir. Bu patlıcan yüzyıllardır süregelen ata tohumu patlıcanıdır. Biz bunu her yıl ekeriz. Ektikten sonra tekrar tohumunu alıp bir sonraki yıl devam ettiririz. O şekilde biz buna ata tohumu diyoruz. Bu patlıcan Türkiye'nin hiçbir yerinde yetişmez, bir de bu özelliği vardır. Şimdi Mezra Patlıcanının tohumunu, fidesini nerede denerseniz deneyin verim elde edemezsiniz. Buranın havası, doğası, suyu bu patlıcanı bu şekilde üretiyor. Türkiye'nin bir çok bölgesinde lokantalar, şefler Birecik Patlıcanı kullanır. Tadı kebapta çok güzeldir. Çok çabuk pişer ve su oranı da çok azdır. Özellikle tohumu acı olmaz" dedi.

" Antalya'nın patlıcanından daha lezzetli"

Tarladaki taze patlıcanları alan restoran işletmesi Murat Baran Kılıç da, "Öncelikle kabuğunun ince olması, suyunun az olması ve tadının farklı olması. Bu tat da Mezra mahallesine ait havasından suyundan toprağındandır, başkada bir yerde olmuyor" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 17 yıldır yaptığı kebaplarda Birecik Patlıcanı kullanan kebap ustası Murat Baz, "Neden Birecik patlıcanı, bir kere başta lezzet çok önemli. Bu patlıcanda bu lezzet var. Kebapta kullanırken bunu gördük, tabi bunu bugün görmedik, evveliyattan beri bu lezzet var. Antalya'nın patlıcanı daha lezzetli olmuş olsaydı biz o patlıcanı kebabımızda tercih ederdik ama patlıcanlı kebapta Birecik patlıcanı gayet ideal ve lezzetli" dedi.

"Başka mahallede ektik, aynı lezzeti bulamadık"

Başka mahallelerden getirilen patlıcanların bile Mezra Mahallesinde yetişen patlıcanın lezzetini vermediğini söyleyen Baz, "Başka bir noktayı geçelim, bu lezzeti başka bir mahallesinde bile bulamıyorsun. Biz bu patlıcanı bütün topraklarda denedik ama yanı lezzeti, aynı dokuyu, aynı aromayı bulamadık. Bırakın bir şehri, bir mahalle değiştirdik, bir tarla değiştirdik ama yine bu lezzeti bulamadık" diye konuştu.

2017 yılında tescillendi

Gastronomi kenti Şanlıurfa'nın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Birecik Patlıcanı, 20 Haziran 2017 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından da tescillendi.