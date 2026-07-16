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Tercan'da 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı

Tercan'da 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mamahatun Kervansarayı'nda fotoğraf sergisi açıldı. Vali Hamza Aydoğdu ve protokolün gezdiği sergide, darbe girişimi sırasındaki olaylar ve milletin demokrasiye sahip çıkışını anlatan fotoğraflar yer aldı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan fotoğraf sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Tercan Mamahatun Kervansarayı'nda açılan sergiyi Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman ve ilçe protokolü gezdi.

Sergide yer alan fotoğrafları inceleyen Vali Aydoğdu, 15 Temmuz'un milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Aydoğdu, "15 Temmuz, milletimizin vatan sevgisini ve sarsılmaz birlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği destansı bir zaferdir. O gece yazılan kahramanlık destanı hafızalarımızda daima yaşayacak, birlik ve beraberlik ruhumuz nesilden nesile aktarılacaktır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında açılan sergide, hain darbe girişimi sırasında yaşanan olayları ve milletin demokrasiye sahip çıkışını anlatan fotoğraflar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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