Tepebaşı Belediyesi Özel Bireylerin Eserlerini Sergiliyor

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde çalışan özel gereksinimli bireylerin elinden çıkan eserler, 'Farklı Renkler' isimli sergi ile Eskişehirlilerin beğenisine sunulacak. Engelli Sosyal Yaşam Merkezi, Gökkuşağı Kafe, Montaj Atölyesi ve Hobi Atölyesi'nde üretilen eserler, Atila Özer Karikatürlü Ev'de sergilenecek. Sergi, 4 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te açılacak.

Tepebaşı Belediyesi merkezlerinde çalışmalara katılan özel bireylerin elinden çıkan eserler, 'Farklı Renkler' isimli sergi ile beğeniye sunulacak.

Tepebaşı Belediyesi bünyesinde çalışmalarına devam eden özel gereksinimli bireyler, özel karma sergi ile Eskişehirliler ile buluşacak.

Belediye bünyesinde bulunan Engelli Sosyal Yaşam Merkezi, Gökkuşağı Kafe, Melih Savaş Yaşam Köyü Engelliler Montaj Atölyesi ve Melih Savaş Yaşam Köyü Engelliler Hobi Atölyesindeki özel bireylerin ellerinden çıkan çok sayıda eser, açılacak sergiyle beğeniye sunulacak. Atila Özer Karikatürlü Ev'de düzenlenecek serginin açılışı 4 Aralık Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleşecek.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de tüm Eskişehir halkını, sergiyi görmeye davet etti.