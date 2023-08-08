Üye Girişi
Haberler

Temizlik işçileri Erkin Koray'ı böyle andı

Kültür Sanat Haberleri

Kocasinan Belediyesi temizlik işçileri, bugün hayatını kaybeden Erkin Koray'ı anmak için klip çekti. Efsanevi isim Erkin Koray'ın 'Çöpçüler' şarkısıyla temizlik yaparken görüntülendi. Kocasinan Belediye Başkanı da Erkin Koray'ı unutulmaz şarkılarıyla anıyor.

Temizlik işçileri Erkin Koray'ı böyle andı

Temizlik işçisi:

"Bizi toplumda hatırlanan insanlar haline getirmişti"

KAYSERİ - Kocasinan Belediyesi temizlik işçileri, bugün hayatını kaybeden Erkin Koray'ı anmak için klip çekti.

Anadolu rock müziğinin efsanevi ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Koray'ın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğarken, Kocasinan Belediyesi temizlik işçileri de bir klip çekerek Koray'ı andı. Efsane ismin 'Çöpçüler' şarkısının kullanıldığı müzikte süpürge ile temizlik yapan işçiler, "Erkin Koray ağabeyimiz de vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Bizi toplumda hatırlanan insanlar haline getirmişti, çöpçüler şarkısıyla. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, "Her daim unutulmaz şarkılarıyla hatırlayacağımız usta sanatçı Erkin Koray'ı rahmetle anıyoruz" mesajıyla klibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Kültür Sanat

Kocasinan Belediyesi Erkin Koray Kocasinan Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title