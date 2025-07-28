Telif Hakları Sempozyumu'ndan 'güzel sanatlar' camiasına bildiri çağrısı

Telif Hakları Sempozyumu'ndan 'güzel sanatlar' camiasına bildiri çağrısı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı katkıları, Doğuş Üniversitesi ve Telif Hakları Derneği iş birliğiyle düzenlenen '5. Telif Hakları Sempozyumu' 28-29 Kasım'da İstanbul'da gerçekleşecek.

Sempozyumda bu sene 'Güzel Sanat Eserlerinde Telif Hakları' konusu masaya yatırılacak.

Sempozyumda bildiri sunmak isteyen akademisyenler ve uzmanlar, 8 Eylül'e kadar 'ekaratay@dogus.edu.tr' adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Kültür sanat sektöründeki telif sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm üretmek amacıyla düzenlenen 'Telif Hakları Sempozyumu'nun 5'incisi 28-29 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkıları, Doğuş Üniversitesi ve Telif Hakları Derneği iş birliğiyle düzenlenen '5. Telif Hakları Sempozyumu'nda bu yıl 'Güzel Sanat Eserlerinde Telif Hakları' konusu masaya yatırılacak.

TEBLİĞLER İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 29 EYLÜL

Sempozyumda bildiri sunmak isteyen akademisyenler ve uzmanlar, 8 Eylül'e kadar 'ekaratay@dogus.edu.tr' adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Sonuçlar 29 Eylül'de açıklanacak, bildiri özetleri ise 27 Ekim'de sempozyum kuruluna iletilecek.

SEMPOZYUM ÇIKTILARI YİNE KİTAP OLACAK

Daha önce, kültür, sinema, müzik endüstrilerindeki telif hakları sorunlarını masaya yatıran, yapay zeka gibi gelişmelerin bu sektörde meydana getirdiği problemlere de ışık tutan sempozyumun çıktıları her yıl kitap olarak da konuyla ilgili kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve yasa yapıcıların dikkatine sunuluyor.

Beşinci yılında güzel sanat eserlerindeki telif sorunlarını odağına alan ve iki gün sürecek sempozyum Doğuş Üniversitesi Çengelköy Yerleşkesi'nde kültür sanat sektöründen birçok ismin katılımıyla gerçekleşecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Kültür Sanat
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