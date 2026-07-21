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Rakoczi Müzesi lazer teknolojisiyle geleceğe taşınıyor

Rakoczi Müzesi lazer teknolojisiyle geleceğe taşınıyor
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa'daki Rakoczi Müzesi'nde Türk-Macar dostluğu kapsamında yürütülen bilimsel belgeleme çalışmalarını inceledi. Lazer tarama ve rölöve çalışmalarıyla yapının restorasyonuna altyapı hazırlanıyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan ve Türk-Macar dostluğunun önemli simgelerinden biri olan Rkczi Müzesi'ni ziyaret ederek, yapının bilimsel olarak belgelenmesine yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Soytürk, Liszt Enstitüsü-Macar Kültür Merkezi, Macaristan'ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında, müzenin gelecekte gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarına altyapı oluşturacak rölöve, plan, kesit ve cephe çizimlerini hazırlayan Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri, teknik ekip ve öğrencilerle bir araya gelen Soytürk, ekibe çalışmalarında başarılar diledi.

Projede, yapının manuel ve dijital rölövesinin hazırlanmasının yanı sıra lazer tarama (TLS) teknolojisi kullanılarak üç boyutlu nokta bulutu oluşturulması ve tarihi yapının mevcut durumunun ayrıntılı şekilde kayıt altına alınması hedefleniyor. Elde edilecek verilerin, ilerleyen süreçte yapılması planlanan restorasyon çalışmalarına bilimsel altyapı sağlaması amaçlanıyor.

Vali Soytürk'e ziyaretinde Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Macaristan Fahri Konsolosu Erdoğan Erken, Türk-Macar Dostluk Derneği Başkanı Adem Dalgıç, Liszt Enstitüsü Müdürü Sipoz Aron, Türkolog Gergo Kovacs ile Budapeşte Teknik ve Ekonomi Üniversitesi'nin akademisyenleri ve öğrencileri eşlik etti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Rakoczi Müzesi, Macar bağımsızlık hareketinin önderi Prens II. Ferenc Rkczi'nin Osmanlı Devleti'ne sığındıktan sonra yaşamını sürdürdüğü ev olarak biliniyor. 1717 yılında Tekirdağ'a gelen Rakoczi, yaşamının son yıllarını burada geçirdi. Türk-Macar dostluğunun simgelerinden biri kabul edilen müze, döneme ait eşyaları ve tarihi belgeleriyle her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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