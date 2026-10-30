Tekirdağ Süleymanpaşa'da dökülen yapraklar yeşil alanlara sonbahar rengi kattı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlardan dökülen kuru yapraklar, yeşil alanlarda renkli görüntüler oluşturdu. Yeşil çimlerin üzerine yayılan kahverengi ve sarı tonlarındaki yapraklar, mevsimin değişimini gözler önüne serdi.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte doğada sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Süleymanpaşa'da ağaçlardan dökülen yapraklar, yeşil alanların üzerinde doğal bir örtü oluşturdu. Yeşil çimlerle kahverenginin farklı tonlarını buluşturan yapraklar, ortaya mevsime özgü bir manzara çıkardı.

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla doğanın renkleri de değişmeye başladı. Ağaçlardan ayrılarak toprağa düşen yapraklar, sonbaharın en belirgin görüntülerinden birini oluştururken, yerde biriken yapraklar mevsimin ilerleyişini de gözler önüne serdi.

Süleymanpaşa'da objektiflere yansıyan sonbahar manzarası, doğanın mevsim geçişiyle birlikte yaşadığı değişimi ortaya koydu. Yeşil alanların üzerine yayılan kuru yapraklar, sonbaharın kendine özgü atmosferini yansıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı