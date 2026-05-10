Haberler

Tekirdağ'da motosiklet tutkunları, Anneler Günü ve Kakava Şenliği dolayısıyla tur düzenledi

Tekirdağ'da motosiklet tutkunları, Anneler Günü ve Kakava Şenliği dolayısıyla tur düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da motosiklet tutkunları, Anneler Günü ve 3. Uluslararası Süleymanpaşa Kakava Şenliği dolayısıyla düzenlenen turda bir araya geldi. Etkinlikte çevre temizliği yapıldı ve Ganos Dağı'nın doğal güzellikleri keşfedildi.

Tekirdağ'da motosiklet tutkunları, Anneler Günü ve 3. Uluslararası Süleymanpaşa Kakava Şenliği dolayısıyla düzenlenen tur kapsamında bir araya geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Motosiklet Derneği (TEMOD) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan motosikletliler, Süleymanpaşa Yat Limanı'nda toplandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Turizm Haftası kapsamında planlanan etkinliği bugün gerçekleştirdiklerini belirten Karaküçük, "Anneler Günü ve 3. Uluslararası Süleymanpaşa Kakava Şenliği dolayısıyla güzel bir havada bir aradayız. Hep birlikte Ganos Dağı'nın güzelliğini göreceğiz. Çevre temizliği etkinliği gerçekleştireceğiz. Annelerimizin Anneler Günü'nü kutlayacağız." dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da etkinlik sayesinde motosiklet tutkunlarının Ganos Dağı'nın doğal güzellikleri eşliğinde keyifli vakit geçireceklerini ifade etti.

Yaklaşık 300 motosikletli, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosikletleriyle polis eskortu eşliğinde kentte tur attı. Konvoy, Uçmakdere Mahallesi'nde sona erdi.

Motosikletliler, burada çevre temizliği yaptı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
İran'dan ABD'nin teklifine yanıt! Müzakereler savaşın sona erdirilmesine odaklanacak

Trump'ın beklediği yanıt geldi! Müjdeyi İran basını verdi
Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 yatırımcıyla birlikte Türkiye'de

Kraliçe'den ekonomik çıkarma! 428 yatırımcıyla Türkiye'ye geldi
Tamer Karadağlı'ya şok! Aspendos Antik Tiyatrosu'nda yuhalandı

Tamer Karadağlı'ya şok! Seyirciler tarafından böyle yuhalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düğün masrafını düşürmek için damatlığına reklam aldı

"Yok artık" dedirten düğün! Masraflar için ilginç bir çözüm buldu
Çok sinirlendi! Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru

Çok sinirlendi! Sergen'i çıldırtan soru
Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında

Tüm dünya Galatasaray'ı konuşuyor: Atılan manşetleri görmeniz lazım

Uydu görüntülerinde ortaya çıktı! İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı

Piyasaları sarsacak uydu görüntüsü
Düğün masrafını düşürmek için damatlığına reklam aldı

"Yok artık" dedirten düğün! Masraflar için ilginç bir çözüm buldu
Mücteba Hamaney'den orduya yeni talimat: Operasyonlara devam edin

Korkulan oldu! Artan gerilim sonrası Hamaney'den orduya yeni talimat
Manisa'da kadınlar için 'Leopar Gecesi' düzenlendi

Muhtardan sıra dışı etkinlik! "Leopar Gecesi" büyük ses getirdi