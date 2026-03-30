Tekirdağ'da mahkumların hazırladığı resim sergisi açıldı

Tekirdağ'da mahkumların hazırladığı resim sergisi açıldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 62'inci Kütüphane Haftası etkinlikleri dolayısıyla mahkumların hazırladığı resim sergisi açıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 62'inci Kütüphane Haftası etkinlikleri dolayısıyla mahkumların hazırladığı resim sergisi açıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde "İyileştiren Kütüphane" temalı sergi programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tekirdağ T1 ve T2 Nolu Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlülerin, usta öğreticiler eşliğinde hazırladığı resimlerden oluşan serginin açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Programın ardından davetliler sergiyi gezdi.

Açılışta konuşan Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gülcan Keloğlu, kütüphanelerin artık yalnızca kitapların raflarda yer aldığı alanlar olmadığını belirterek, "Kütüphaneler çocuklara, gençlere ve yaşlılara ilham veren merkezler haline gelmiştir" dedi.

Keloğlu, 62'ncisi kutlanan Kütüphane Haftası'nın bu yıl "İyileştiren Kütüphane" temasıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerin her yaş grubuna hitap ettiğini söyledi.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Selami Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! En kritik tesis vuruldu

İki koldan İsrail'e füze saldırısı! En kritik tesis vuruldu
500

ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
Yol değil kalkınma koridoru: İki ilimiz arasındaki mesafe 2 saate düşüyor

Yol değil kalkınma koridoru: İki ilimiz arasındaki mesafe 2 saate düşüyor
Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor

Oto yıkama işine giren Sivaslı Sezgin, bulduğu yöntemle kazancını katlıyor
Etimesgut Belediyesi'ne operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama

Operasyonla ilgili Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
ABD polisi, Özgürlük Heykeli kılığına giren protestocuyu gözaltına aldı

Tarihi kare! Yüz yıllık yalan bu fotoğrafla yerle bir oldu
İsrail tarihinin en büyük bütçesi onaylandı! Savunmaya 45 milyar dolar ayrıldı

İsrail tarihinde bir ilk yaşanıyor
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin

"İnsanlık ölmüş" dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar...