Tekirdağ'da mahkumların hazırladığı resim sergisi açıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 62'inci Kütüphane Haftası etkinlikleri dolayısıyla mahkumların hazırladığı resim sergisi açıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde "İyileştiren Kütüphane" temalı sergi programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tekirdağ T1 ve T2 Nolu Ceza İnfaz Kurumlarındaki hükümlülerin, usta öğreticiler eşliğinde hazırladığı resimlerden oluşan serginin açılışı kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Programın ardından davetliler sergiyi gezdi.

Açılışta konuşan Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gülcan Keloğlu, kütüphanelerin artık yalnızca kitapların raflarda yer aldığı alanlar olmadığını belirterek, "Kütüphaneler çocuklara, gençlere ve yaşlılara ilham veren merkezler haline gelmiştir" dedi.

Keloğlu, 62'ncisi kutlanan Kütüphane Haftası'nın bu yıl "İyileştiren Kütüphane" temasıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, hafta boyunca düzenlenen etkinliklerin her yaş grubuna hitap ettiğini söyledi.

Programa Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Süleymanpaşa Kaymakamı Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Selami Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı