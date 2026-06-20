Tekirdağ'ın mor renkli lavanta bahçeleri ziyaretçilerini ağırlıyor

Tekirdağ'da çiçek açan lavantalar, mor renge bürüdükleri bahçeleriyle ilgi çekiyor.

Kentin çeşitli bölgelerindeki lavanta bahçeleri, özellikle hafta sonlarında doğaseverleri ağırlıyor.

İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler, hoş kokusu ve görsel güzelliğiyle dikkat çeken tarlalarda vakit geçiriyor.

Mor tonların hakim olduğu lavanta bahçelerinde kurulan dekoratif alanlarda fotoğraf çektiren ziyaretçiler, doğayla iç içe keyifli anlar yaşıyor.

Lavanta sıraları arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler, eşsiz manzarayı cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle ölümsüzleştiriyor.

"Lavanta tarlalarımız kentin turizmine katkı sağlıyor"

Tarla sahibi Hakan Turgut, AA muhabirine, lavanta sezonunun başlamasıyla bölgedeki bahçelerde ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığını söyledi.

Lavanta bahçesini birbirinden farklı dekorasyonlarla süslediklerini dile getiren Turgut, "Misafirler gelip birbirinden güzel fotoğraflar çekilip anı biriktiriyorlar. Lavantalı dondurma, lavantalı gazoz içip burada serinleyip eşsiz manzara eşliğinde vakit geçiriyorlar. Lavanta tarlalarımız kentin turizmine katkı sağlıyor. Haziranın 15'inde başlayan lavanta sezonu, temmuzun 10'u ya da 15'ine kadar devam ediyor." dedi.

Mehmet Demirtaş da ailesiyle tarlayı gezmeye geldiğini ifade etti.

Lavanta tarlasının huzur verdiğini belirten Demirtaş, "Çocuklarla birlikte, ailecek geldik. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer. Gerçekten çok memnun kaldık. Yapanların emeklerine sağlık. Doğası, manzarası çok güzel. Lavanta, zaten muhteşem kokuyor. Herkesi bekleriz buraya." diye konuştu.