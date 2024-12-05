Kütahya'da 3 bin 200 yıllık sır

Tavşanlı Höyük'te 3 bin 200 yıllık tarihe ışık tutan eserler bulundu.

DİKKAT ÇEKİCİ ESERLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Höyük kazıları, 3 bin 200 yıllık tarihe dair çarpıcı buluntuları ortaya çıkardı. Arkeologlar, delici alet, boğa biçimli taş kolye ucu ve tunçtan cımbız gibi dikkat çekici eserleri gün yüzüne çıkarırken, bu eserlerin yangına maruz kalması sayesinde oldukça iyi korunduğunu belirtti.

EŞSİZ İPUÇLARI SUNUYOR

Yangın sonucu tahrip olan bölge, aynı zamanda buluntuların korunmasını sağladı. Bu durum, bölgedeki geçmiş medeniyetlerin yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor. Keşfedilen eserlerin bölgenin zengin kültürel geçmişini anlamada önemli bir rol oynayacağı ifade ediliyor.