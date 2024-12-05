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Kütahya'da 3 bin 200 yıllık sır

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Kütahya'nın Tavşanlı Höyük kazılarında 3 bin 200 yıllık geçmişe ışık tutan buluntular ortaya çıkarıldı. Buluntular, Hitit İmparatorluğu dönemine ait önemli eserleri içermekte.

Tavşanlı Höyük'te 3 bin 200 yıllık tarihe ışık tutan eserler bulundu.

Kütahya'da 3 bin 200 yıllık sır

DİKKAT ÇEKİCİ ESERLER GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Tavşanlı Höyük kazıları, 3 bin 200 yıllık tarihe dair çarpıcı buluntuları ortaya çıkardı. Arkeologlar, delici alet, boğa biçimli taş kolye ucu ve tunçtan cımbız gibi dikkat çekici eserleri gün yüzüne çıkarırken, bu eserlerin yangına maruz kalması sayesinde oldukça iyi korunduğunu belirtti.

Kütahya'da 3 bin 200 yıllık sır

EŞSİZ İPUÇLARI SUNUYOR

Yangın sonucu tahrip olan bölge, aynı zamanda buluntuların korunmasını sağladı. Bu durum, bölgedeki geçmiş medeniyetlerin yaşamına dair eşsiz ipuçları sunuyor. Keşfedilen eserlerin bölgenin zengin kültürel geçmişini anlamada önemli bir rol oynayacağı ifade ediliyor.

Kütahya'da 3 bin 200 yıllık sır

Kütahya'da 3 bin 200 yıllık sır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muharrem Cin - Kültür Sanat
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

bu arkeolojide bkunda boncuk aramak gibi bise..

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Haber Yorumlarıkaramsar:

sadece bu iki fotoğraftan ibaret değil..2 senedir kazılıyor daha neler bulundu neler :) 4bin yıllık içi dolu fındık kabları,en eski sayılabilecek mühür, biblo heykeller.ve sadece üst kısmı açıldı yüzde doksanı açılmadı henüz

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