Tavşanlı'da 'Selamsız Bandosu' oyuncuları bir araya geldi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek'te bulunan kömür işletmelerinde çekilen 'Selamsız Bandosu' filminin oyuncuları Vakıf Köyde bir araya geldi. Etkinliğe filmin başrol oyuncuları ve emekli bando takımı üyeleri katıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek'te bulunan kömür işletmelerinde 40 yıl önce hayata geçirilen sinema filminin oyuncuları Vakıf Köyde bir araya geldi.

Filmin Tavşanlılardan oluşan bando takımıyla ve bölgede ünlü oyuncular Şener Şen ve Uğur Yücel, Ali Uyandıran gibi isimlerin başrolünü aldığı 'Selamsız Bandosu'nun figürasyonunu gerçekleştirerek, Selamsız Bandosu ile özdeşleşen Garp Linyitleri İşletmesi emekli bando takımı üyeleri, Tavşanlı'ya bağlı Vakıf köyünde takım üyelerinden Hasan Hüseyin Yavuz'un ev sahipliğinde bir araya geldi.

Etkinliğe Hasan Hüseyin Yavuz, Mehmet Dirgin, Hasan Hüseyin Aşar, Ahmet Yıldız, Ahmet Bilgetekin, Mustafa Bağırgan, Orhan Demir, İsmail Dereli, Adem Yalçınkaya, Mehmet Ergül, Hüseyin Dülger, Kadir Gerey ve aileleri katıldı. - KÜTAHYA