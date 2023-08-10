Tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre anıldı

Marmaris Belediyesi ve ABAD iş birliğiyle düzenlenen 'Sevgi Dilimiz Yunus' konulu söyleşiyle Yunus Emre anıldı. Söyleşide Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Tatcı konuşma yaptı ve kitaplarını imzaladı.

Tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre ; Marmaris Belediyesi ve Anadolu Bilgileri Araştırma Derneği (ABAD) iş birliğiyle düzenlenen "Sevgi Dilimiz Yunus" konulu söyleşi ile anıldı.

Atatürk Meydanı'ndaki söyleşiyi Yunus Emre üzerine 36 yıldır araştırmalarını sürdüren ve 'Yünus Emre Divanı', 'Yunus Emre'den Yolcuya Öğütler', 'Yünus Emre Yorumları', 'Her Genç Bir Yünus' adlı eserleri yayınlanan Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Mustafa Tatcı gerçekleştirdi.

Türk kültür değerlerinin ve Anadolu bilgeliğinin bugünün dünyasında tanınmasına, yaşanmasına ve yaşatılmasına zemin oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı Suzan Zift katıldı. Okurları için kitaplarını da imzalayan Mustafa Tatcı, Başkan Yardımcısı Zift için "Yunus Emre Hayatı ve Divanı" isimli kitabını imzaladı. Söyleşiden önce konuklar için ney dinletisi ve aşure ikramı da yapıldı.