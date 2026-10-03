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Tarragona'daki insan kuleleri festivali 65 binden fazla talep aldı, kötü havada sürdü

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Tarragona'da 1932'den bu yana düzenlenen insan kuleleri festivali, kötü hava şartlarına rağmen tarihi günlerinden birini yaşadı. 4 bin 855 kişilik salonda yapılan etkinliği izlemek için 65 binden fazla talep geldi; yağış nedeniyle yarışmanın son bölümü öğleden sonraya alındı.

İspanya'da Katalan toplumuna özgü olan, dayanışma ve birliği sembolize eden "insan kulesi (Castells)" etkinliği, Tarragona'daki festivalde tarihi günlerinden birini yaşadı.

Tarragona'da 1932'den bu yana düzenlenen "İnsan Kuleleri" festivali, kötü hava şartlarına rağmen renkli geçti.

Katalonya bölgesinde kökeni 19. yüzyıla dayanan, insanların kalabalık bir grupla birbirlerine omuz vererek alttakilerin desteğiyle başlayan, sonrasında 3 ya da 2'şerli gruplarla üst üste çıkarak oluşturduğu insan kuleleri, birlik ve dayanışmanın sembolü olmanın yanı sıra düşmeden kuleyi tamamlayanlar için başarma sevincini de beraberinde getiriyor.

Bölge halkı için çok prestijli olan ve tüm yıl boyunca hazırlıkların sürdüğü festivalde, farklı gruplar, en iyi insan kulesini yaparak yarışmada derece elde etmeye çalışıyor.

Festival direktörü Ester Roca, 4 bin 855 kişilik salonda yapılan festivali izleyebilmek için 65 binden fazla talep aldıklarını, tüm grupların en iyi performanslarını sergilemek için yarıştığını ve tarihi bir atmosfer oluluştuğunu söyledi.

Diğer yandan 4'ten 60'a kadar her yaştan kişinin katıldığı insan kulelerinin yarattığı heyecan festivalin ilk gününde tüm salonda hissedildi.

AA muhabirine demeç veren, uzun süredir insan kuleleri etkinliklerine katılan Xavier Llenas Grimau, "Castells, bizim için bir yaşam biçimi. Bir Castells grubuna dahil olmak, diğer faaliyetlerden çok farklı şekilde sosyal hayatta sizi farklı bir yere getiriyor." dedi.

Profesyonel bir etkinlik olmasa da çok fazla çalışma ve gayret gerektiren bir şey olduğunu vurgulayan Grimau, insan kulelerinde 100-150 kişilik gruplar olduğunu ve herkesin birlikte antrenman yaptığını, dayanışma ve birlik ruhunun her zaman en üst düzeyde olması gerektiğini söyledi.

İnsan kulesinin yıkılmaması için alttaki destekten, üste doğru çıkan ve omurgayı oluşturan küçük gruplara kadar herkesin konsantrasyonunun çok yüksek olması gerektiğini kaydeden Grimau, en tepeye çıkarak kuleyi tamamlayan çocukların da kendilerine ve takıma güvenlerinin tam olmasının şart olduğunu anlattı.

Öte yandan özellikle Katalonya bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar festival programında değişikliğe neden oldu.

"Kırmızı" alarm verilen bölgede, normalde 4 Ekim Pazar sabahı başlaması gereken yarışmanın son ve ana bölümünün tedbir amaçlı öğleden sonra başlayacağı duyuruldu.

Kaynak: AA
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