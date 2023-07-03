Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı köyünde Mehmet Bul, evinin bir bölümünü tarım aletlerinden oluşan müzeye dönüştürdü. 'Osmanlı Torunu Köy Müzesi' adıyla ölçü ve tartı aletleri, çanak, çömlek, testi, mutfak malzemeleri, dibek taşı ile av malzemeleri gibi 1000'e yakın sergilenen eşya, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkartıyor.

Tarım aletlerinden oluşan ' Osmanlı Torunu Köy Müzesi' ile tarihe yolculuk

ÇANAKKALE Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çomaklı köyünde Mehmet Bul, evinin bir bölümünü tarım aletlerinden oluşan müzeye dönüştürdü. ' Osmanlı Torunu Köy Müzesi' adıyla ölçü ve tartı aletleri, çanak, çömlek, testi, mutfak malzemeleri, dibek taşı ile av malzemeleri gibi 1000'e yakın sergilenen eşya, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkartıyor. Mehmet Bul, Osmanlı Torunu Köy Müzesi' amacının tarihe ışık tutmak olduğunu söyledi.

Çan ilçesine bağlı Çomaklı köyünde tarımla uğraşan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Bul, eski tarım aletlerinden oluşan parçaları evinde 3 bölümde toplayarak, 'Osmanlı Torunu Köy Müzesi' adıyla sergilemeye başladı. Ziyarete gelen vatandaşları evin kapısı açıldıktan sonra giriş kısmındaki bölümde dibek taşı, su matarası, orak, saban, ahşaptan yayık ayran yapma makinesi, halı dokuma makinesi, terazi, elek, kürek, testi, ahşap kaşıklar karşılıyor. Müzenin ikinci bölümünde ise araba tekerlekleri, yapma arı kovanı, halı dokuma tezgahı yer alıyor. Evin kapalı bir bölümünde ise gaz lambası, mataralar, fener, berberlerin yüz yıkamak için kullandığı kap, çivi, pense, çekiç, at nalı, ibrik, bakırdan kap, közle çalışan ütü, bıçak, radyolar, teypler, daktilolar ve plak gibi eşyalar, ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor. 1000'e yakın eşyanın sergilendiği müzede ziyaretçilerden ücret de alınmıyor.

Amacım, geçmişimize sahip çıkmak

Geçmişi geleceğe taşımak için 'Osmanlı Torunu Köy Müzesi'ni 19 yıl oluşturmaya başladığını belirten Mehmet Bul, "Bu müzeyle benim amacım geçmişimize sahip çıkmak ve yeni nesillere aktarmak. 19 yıldır bu müzeyi oluşturuyorum. Bu müze köylülerin, arkadaşlarımızın geçmişte kullandıkları malzemeleri vermesiyle ortaya çıktı. Müzemize, Türkiye'nin her bölgesinden malzeme gelmektedir. Müzemizdeki bine yakın tarım aletleri malzemelerini, hiçbir ücret almadan müzemize koyduk ve sergiliyoruz. İnsanlarımızın anılarını burada yaşatıyoruz" dedi. Çomaklı köyünde yaşayan emekli din görevlisi Halit Aydın, "Yaklaşık 100 sene önceki ecdadımızın kullanmış olduğu tarım aletlerinden, iletişimden, hayatı kolaylaştıran bir takım malzemelerden oluşan bu müzeyle geçmişimizi bugüne taşıyıp, geçmişteki ecdadımızın kullanmış olduğu bu malzemelerle şimdi nesillere tanıtılıyor. Bu müze geçmişle gelecek arasına bir köprü kuruyor. Geçmişi unutturmamak adına, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimiz, ne yapacağımızı bilmek açısından bu müze gençlerimize bir ışık tutmayı amaçlıyor" diye konuştu.