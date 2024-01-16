Tarihin yok olmaması için manevi değeri yüksek ev aletlerini korumaya devam ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir vatandaş tarihin yok olmaması için manevi değeri yüksek olan ev aletlerini korumaya devam ediyor.

Afşin ilçesi Afşin Bey Mahallesi'nde yaşayan Ali Doğan, maddi değeri olmayan fakat manevi değeri yüksek olan elek, halı, beşik ev aletlerini sergileyerek yeni nesle tanıtmayı amaçlıyor.

Eskiye dair ne varsa bulunduğu bölgeye getirip orada sergilediğini söyleyen Doğan, "Burada tarihimizin yok olmaması için kullandığımız fakat şuan maddi değeri olmayan ama manevi değeri olan ev aletlerini korumaya çalıştım. Bulduklarımızı buraya getirdim ve yeni nesle tanıtmaya amaçladım. Tek amacım buydu. Bu konuda da başarılı olduk. Eskiye dair elekler olsun, kilimler olsun, ev aletleri olsun bunları yeni nesiller bilmiyordu. Ama artık bunları burada görerek bilecekler. Yarım asırdır kullanılan beşik, orijinal ve çivi çakılmadan üretilen sağlıklı bir beşik var burada. Bunu babalarımız yaptırmış. Bizler bunda yetiştik bizden doğanlar da bunda yetişti. Mahalledeki birçok çocuğa da bu beşik gitti. Yaklaşık 10-15 çocuk da bu beşikte yetişti. Özel yapım beşiği burada sergilemeye devam ediyoruz" dedi.