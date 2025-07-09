Tarihi Yapılar Kültür Merkezi ve Kütüphane Olarak Yeniden Hayat Buluyor

Tarihi Yapılar Kültür Merkezi ve Kütüphane Olarak Yeniden Hayat Buluyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesi arasında yapılan iş birliği ile, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki tarihi tescilli yapılar restore edilerek kültür merkezi ve kütüphane olarak hizmet verecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı ile Kapadokya Üniversitesi arasında yapılan iş birliği kapsamında, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yer alan tarihi ve kültürel tescilli yapılar, kültür merkezi ve kütüphane olarak hizmet vermek üzere restore edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kapadokya Üniversitesi ile yapılan protokolle, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yer alan atıl durumdaki tescilli yapılar restore edilerek kültür merkezi ve kütüphane olarak hizmet vermek üzere yeniden işlevlendirilecek. Protokol, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Funda Firuz Aktan ve Rektör Hasan Ali Karasar'ın katılımıyla imzalandı. Proje kapsamında, tescilli yapıların korunarak yeniden yaşatılması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması ve yerel halkın sosyal yaşantısına değer katılması amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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