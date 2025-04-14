Tarihi Tahtalı Camii, Ahşap İşlemeleriyle Göz Kamaştırıyor
Erzurum'un Olur ilçesindeki Tahtalı Camii, 1671 yılında inşa edilmiştir. Ahşap işlemeleri ve kök boyası ile süslemeleriyle ziyaretçilerini etkileyen cami, tarihi özellikleriyle dikkat çekiyor.
Yüzyıllardır ayakta duran ecdat yadigarı
Ahşap işlemeleri ve kök boyaları ile renklendirmesiyle görenleri kendine hayran bırakıyor
ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Çataksu Mahallesi'nde bulunan ve halk tarafından Tahtalı Camii olarak bilinen Tavusker Camii, ahşap işlemeleri ve kök boyaları ile renklendirmesi ile görenleri etkiliyor.
Tahtalı Camii, giriş kapısındaki kitabesine göre Hicri-1082/Miladi-1671 yılında Derviş Mehmet adlı bir şahıs tarafından yaptırıldı. Mihrap, mahfil, ahşap direkler ve tavanın orta kısmında kök boyadan bitkisel ve geometrik süslemeler yapıldı. Mihrabından kapısına, mahfilinden pencerelerine kadar her şey ahşaptan yapılmış, çivileri dahi ahşap cami adeta tarihi günümüze aktarıyor.