Tarihi Kentler Birliği 2025 Yılı Olağan Meclis Toplantısı Edirne'de Gerçekleşti

TARİHİ Kentler Birliği 2025 yılı 2'nci olağan meclis toplantısı, Edirne'de gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda Birlik Başkanı Mansur Yavaş, "Tarihi Kentler Birliği, Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeleri, ortak bir kültür bilinciyle buluşturan güçlü bir dayanışma ağıdır. Bizim işimiz yalnızca geçmişin izlerini onarmak değil, o izlerin anlattığı hikayeyi geleceğe taşımaktır" dedi.

Tarihi Kentler Birliği 2025 yılı 2'nci olağan meclis toplantısı Edirne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM) konferans salonunda düzenlenen toplantının açılışına Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Tarihi Kentler Birliği ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, belediye başkanları ve birlik üyesi belediyelerin temsilcileri katıldı.

'İŞİMİZ GEÇMİŞİN İZLERİNİ GELECEĞE TAŞIMAK'

Açılışta konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeleri, ortak bir kültür bilinciyle buluşturan güçlü bir dayanışma ağı olduğunu söyledi. Yavaş, "Bizim işimiz yalnızca geçmişin izlerini onarmak değil, o izlerin anlattığı hikayeyi geleceğe taşımaktır. Ecdat yadigarı bu eşsiz kentin her bir köşesini, Selimiye'den Eski Camii'ne, Beş Şerefeli'den zarif köprülerine kadar her santimini korumak, yarına taşımak boynumuzun borcudur. Edirne de bu sorumluluğu en iyi anlatan şehirlerden biri. Osmanlı'ya başkentlik yapmış bu kadim şehir, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii ile gökyüzüne, Meriç ve Tunca'nın zarif köprüleriyle zamana meydan okur" dedi.

'PROJE DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Birliğe üye belediyelerin, kentlerdeki tarihi ve kültürel yapıların korunması için yaptıkları proje başvurularının değerlendirme sürecinin tamamlandığını söyleyen Yavaş, "Bugün burada, yalnızca kültür ve tarih üzerine konuşmakla kalmayacağız. Hepinizin merakla takip ettiği önemli bir gündemimiz daha var bildiğiniz gibi; Birliğimize üye belediyelerimizin, kendi kentlerindeki tarihi ve kültürel yapıların korunması ve yaşatılması için yaptıkları başvuruların değerlendirme sürecini tamamladık. Bu yıl 5 Haziran'da açtığımız çağrıya 107 belediyemiz, 125 proje ile başvurdu. Bu güçlü katılım, yerel yönetimlerimizin kültürel mirası koruma ve yaşatma konusundaki kararlılığının, aynı zamanda bu alanda oluşturduğumuz dayanışma ruhunun en somut göstergesidir. Başvuru yapan hiçbir belediyeyi geri çevirmedik. Başvurularını tamamlayamayan belediyelere başvuru süresi boyunca danışmanlık hizmeti de sunduk ki bu dayanışma ağımız genişlesin. Şartlara haiz bütün projeler için mutlaka fikir projesi düzeyinde destekte bulunacağız. Bu başvuruların bir kısmına proje desteği veriyoruz. Yani projeler Tarihi Kentler Birliği tarafından hazırlanacak. Bir kısmına ise uygulama desteği veriyoruz. Bu da restorasyon ya da iyileştirme çalışmaları anlamına geliyor. Proje desteği alanların çalışmalarını en kısa sürede başlatacağız. Uygulama desteği alan projelerin sahadaki uygulamalarına ise önümüzdeki yıl itibarıyla başlayacağız" diye konuştu.

'EDİRNE BİRLİKTE ÖNCÜ ROL OYNADI'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da kentteki mimari ve kültürel yapıların yanı sıra, UNESCO'nun somut ve somut olmayan listesindeki eserleriyle kültür turizmini uluslararası boyuta taşıyan bir şehir olduğunu söyledi. Gencan, "Bu derinlik ve çeşitlilik Edirne'yi Tarihi Kentler Birliği'nin doğal bir üyesi yapmıştır. 2000 yılında kurulan Tarihi Kentler Birliği, Türkiye'deki yerel yönetimlerin tarihi mirası koruma yolculuğunda en güçlü platformlarından biridir. Edirne de kuruluşundan itibaren bu birliğin kurucu üyelerinden biri olarak öncü rol oynamıştır. Birlik çatısı altında Edirne'de düzenlenen seminerler, buluşmalar ve eğitim programları şehrimizin koruma bilincini güçlendirmiş, Tarihi Kentler Birliği buluşmaları Karaağaç ve Kaleiçi'nden Yıldırım'a, Yıldırım'dan Sarayiçi'ne, Sarayiçi'nden Kıyık'a kadar Edirne'nin kültürel kimliğini oluşturan tüm tarihi bölgeler ele alınmış, onarılan yapılar, müzeler ve kültürel güzergahlar koruma bilincinin somut örneklerinden olmuştur. Edirne, birliğin sağladığı ortak akıl ve iş birliği sayesinde kültürel mirasını yalnızca korumakla kalmamış, aynı zamanda bölgesel iş birlikleri içinde bir merkez haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından gündem maddeleri görüşülen Birlik Meclis toplantısı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

