Tarihi Fransız Evi, Yalova turizmine kazandırılacak

YALOVA - Yalova'nın Termal ilçesinde metruk halde bulunan tarihi Fransız Evi restore edilerek kent turizmine kazandırılacak.

Roma, Bizans, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinin şifa merkezi olan Termal Kaplıcalarının girişinde bulunan tarihi yapının için restorasyonu için düğmeye basıldı. Yalova İl Genel Meclisi bu çerçevede tarihi yapının turizme kazandırılması için çalışma yürütüyor. İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, yapının tarihi açıdan önemine değinerek, "Bu bina şu anda metruk vaziyette bulunuyor ama esasında çok değerli bir kültür varlığı. Öncelikle binanın tescili gerçekleştirildi. Daha sonra Sağlık Bakanlığı Kaplıca İşletmesi ile restorasyon çalışmalarıyla ilgili süreç başlatıldı. Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ile biz süreci götürüyoruz. Bu bina 1900 yılının başlarında Termal Kaplıcalarının işletmesini yapan Fransız Bronson ailesinin kaldığı konut olması nedeniyle Fransız evi olarak adlandırılıyor" dedi.

"Tarihi kimliğini kazandıracağız"

Soygüzel, binanın dönemin mimari tasarım ve sanatsal özelliklerini barındırdığını dile getirdi. Sürecin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyleyen Soyüzel, "İnşallah bu yapıyı en kısa zamanda restore ederek tarihi kimliğini kazandıracağız. İlimize, Termal ilçemizi, ülkemize önemli bir kültür değerini kazandırmış olacağız. Süreç sonsuz ve sıkıntısız bir şekilde ilerliyor. Sürecin sonunda ilimize gelen misafirlerimizin göreceği yeni bir kültür değerini ortaya çıkarmış olacağız" diye konuştu.

Müze planlanıyor

Binanın fonksiyonlarıyla ilgili henüz verilmiş net bir kararın olmadığını fakat planlarda alanın müze olarak işlendiğini dile getiren Soygüzel, şunları kaydetti:

"Termal Belediyemizin bununla ilgili bazı projeleri var. Orada koruma imar planı var. Bu planda binanın fonksiyonlarıyla ilgili bazı notlar düşülmüş. Özellikle müze, bir kent müzesi yapılmasıyla ilgili. Bina sivil mimari, idari bina anlamında ilk yapılardan birisi. Hepsi orijinal. Tabanda mozaik yer döşemeleri var. Kiremitleri 1902 ya da 1903 yılında Marsilya'dan getirilmiş. Halen orijinal kiremitler duruyor. Dönemin birçok mimari unsurları içinde barındıran bir yapı. İnşallah tamamlandığın tıp ki Yürüyen köşk gibi ilimize kimlik bir bina kazandırmış olacağız."