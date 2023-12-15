Tarihi Evliya Kasım Paşa Camii restore edilecek

Edirne'nin Tunca Nehri kıyısında bulunan ve taşkınlarla anılan 545 yıllık tarihi Evliya Kasım Paşa Camii, 2024 yılında yerinde restore edilecek. Cami, Osmanlı padişahlarının kayıkla ibadet ettiği ve su altında kalan bir yapıdır.

Taşkınlarla anılan 545 yıllık tek 'yalı camisi' yerinde restore edilecek

EDİRNE - Edirne'nin Tunca Nehri kıyısında yer alan ve yer yer nehir taşkınlarında sular altında kalan 15'inci asırda yapılan tarihi Evliya Kasım Paşa Camii, yerinde restorasyon çalışmalarına 2024 yılında başlanacak.

Osmanlı padişahlarının nehirden kayıkla ibadetlerini yapmak için kullandığı, kubbe ve duvarlarında oluşan çatlak ve definecilerin kazılarıyla yıkılma tehlikesi yaşayan Kasım Paşa Camisini ziyaret eden Edirne Valisi Yunus Sezer, 2024 yılının başlarında caminin restore edileceğini açıkladı.

Tunca ve Meriç Nehirleri'nin su debilerinin yükselmesi sonucu sular altında kalan tarihi Evliya Çelebi Cami'sinin tarihi önemine değinen Vali Sezer, "Evliya Kasımpaşa Camisi tarihi bir cami. Aldığımız bilgilerde yukarıdaki Osmanlı sarayından kayıklarla gelinip rıhtımı olan, külliyesi olan bir cami, gelinip cuma namazları kılınan bir yer. Burasının taşkın sahası olması nedeniyle su basma riskine karşı taşınması gündeme gelmiş. 2'nci bir projede de burasının 3 metre kadar yükseltilmesi gündeme gelmiş. Gelinen noktada burasının yerinde restore edilecek" dedi.

2024 yılı yatırım programına alındı

Ülkemizde çok az örneği bulunan "yalı camilerinden" olan ve 2024 yılı yatırım programına alınan ve yeni yıl başında restore edilecek Evliya Kasım Paşa Camisinde incelemelerde bulunan Vali Sezer, "Rıhtımı, hazire alanı ve çevre düzenlemesini kapsayan çalışmalar tamamlandığında Edirne'mize önemli bir cazibe merkezi daha kazandırılmış olacak. Bu konuda desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Vakıflar Genel Müdürümüz Sinan Aksu'ya ve ilgili kurumlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.