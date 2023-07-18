Tapduk Emre Türbesi Ziyaretçilerini Bekliyor

Ankara'nın Nallıhan ilçesi Emremsultan köyünde bulunan Tapduk Emre'nin türbesi bütün ihtişamıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Nallıhan'ın Emremsultan köyünde bulunan Tapduk Emre Türbesi'ne, tanıtımlar ve çekimler yapılmaya başladıktan sonra ilgi daha çok arttı. Vatandaşların ziyaret edip, dualarını ettiği türbede, Tapduk Emre'nin ailesi ve öğrencilerinin de kabirleri bulunuyor.

Sultan Alparslan tarafından Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasıyla birlikte, Anadolu'nun İslamlaşması için Tapduk Emre, hocası Ahmet Yesevi tarafından Ankara'nın Nallıhan ilçesine gönderildi. Tapduk Emre bugünkü Emremsultan köyü olan o zamanki Sakarya Vadisi'ne yerleşerek kendi dergahını kurdu. Kurduğu dergahta verdiği ilim ve bilim ile Yunus Emre gibi birçok büyük isimi yetiştirdi.

Emremsultan köyünün uzun yıllardır sakinlerinden biri olan Recep Demir, Tapduk Emre Türbesi'ni çok sık ziyaret ettiğini ve köylüler olarak buranın bakımını ve gelişmesini sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek, tüm vatandaşları türbeyi ziyaret etmeye davet etti. Demir, "1071'de Alparslan Anadolu'yu fethettiğinde, Kazakistan'da yaşayan Ahmet Yesevi Anadolu'nun Türkleşmesi ve Müslümanlığın yayılması için Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi güney kısımdan Konya'ya, Tapduk Emre ve Hacı Bektaş-ı Veli'yi Ankara'ya, Cafer Sadık'ı Nallıkozlu köyüne, Ömer Şıhlar'ı da Derviş Tekke köyüne gönderiyor. Tapduk Emre 8 asırdır Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yatıyor. Burası da Emremsultan köyü olarak kurulmuş. Yunus Emre de Tapduk Emre'nin hizmetkarı olarak görev yapmış. Burada tarım işleriyle uğraşmış, odun, kömür taşımış ve Tapduk Emre'den dini bilgileri edinmiş. Vefat edeli 8 asır olmuş. Bir oğlu ve bir kızı var Tapduk'un. Oğlunun mezarı da burada kızı evlendiği için Nallıhan'ın Teke köyüne gidiyor ve orada vefat ediyor. Tapduk Emre'nin öğrencisi Yunus Emre burada eğitimini tamamlayıp ayrılmaya karar verdikten sonra Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Sarıköy köyüne gidiyor. Bilinen Yunus Emre mertebesine de Eskişehir'de varıyor. Türbeye ziyaretler, tanıtımlar ve çekimler yapılmaya başladıktan sonra çok arttı ve insanlar buranın değerini anlamaya başladı. Çocuk sahibi olamayanlar buraya gelir, dua eder ve çocuk sahibi olurlar. Sonrasında burada kurbanlar kesilir. Halkımızın burayı çok daha sık ziyaret ederek, bilgi edinmelerini çok isterim" dedi. - ANKARA