Tan Sağtürk'ün Öğretmeni Ali Kenan Özdemir'in Hatıraları

Lise öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarında tamamlayan balet, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk'e halk dansları eğitimi veren öğretmen Ali Kenan Özdemir, Sağtürk'ün çalışmaktan usanmayan bir öğrenci olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) "Zirvedeki İsimlerin Emektar Öğretmenleri" başlıklı dosyasının on üçüncü haberinde, onlarca öğrencinin yetişmesinde rol alan ve Tan Sağtürk'ün de konservatuvarda halk oyunları öğretmenliğini yapan Ali Kenan Özdemir'in hatıralarına yer verildi.

Ege Üniversitesinde matematik alanında lisans eğitimi alan Ali Kenan Özdemir, üniversite yıllarında bir arkadaşının davetiyle halk danslarıyla kopmayacak bir bağ kurdu.

Özdemir, üniversiteden sonra pedagojik formasyon aldı, devlet konservatuvarında halk oyunları öğretim görevlisi olarak aralarında ortaokul ve lise öğrencilerinin de olduğu birçok çocuğa halk danslarını öğretti.

Kendisine ilk zamanlarda "Matematikçi olmak varken neden halk dansçısısın?' diye sorduklarında, "Bu benim kişiliğimle ilgili, yerinde duramayan bir insanım" yanıtını vererek dans sevgisini dile getiren Özdemir, 25 yıl boyunca yeni dansçılar yetiştirdi, ardından emekli oldu.

"Öğrencilerin Kenan ağabeyiydim"

Ali Kenan Özdemir, AA muhabirine, öğrencilerle güçlü bağ kuran bir öğretmen olduğunu, kurduğu bağın kendisine de güç verdiğini söyledi.

Öğretmenliğin zor bir meslek olduğunu ifade eden Özdemir, "Öğrencinin psikolojisini bilmek zorundasınız. Kalabalık bir gruba bilginizi aktaracaksınız. Onları zorlamadan bilgi sahibi olmalarını sağlayacaksınız. Çekinilen öğretmen algısını yıkmaya çalıştım. Dersteyken öğretmen, dışarıda rahatlıkla konuşabileceği bir kişi imajını yaratmaya çalıştım. Konservatuvarda bana 'öğretmenim' demediler, 'Kenan ağabey' diye hitap ettiler." diye konuştu.

Orta ve lise öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarında tamamlayan Tan Sağtürk'ün de halk dansları dersine girdiğini anlatan Özdemir, Sağtürk'ün lise döneminde bile dikkati çeken teknik yeteneğe sahip olduğunu kaydetti.

Özdemir, öğrencisinin çalışkanlığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Tan, başarılı ve yeteneği olan bir kişiydi. Bu Allah vergisi. Verilen görevi yerine getiren, çalışmaktan usanmayan, çalışmak için üzerine üzerine giden ve en iyisini yapmaya çalışan bir öğrenciydi. Onunla olan çalışmalarımız, halk danslarında daha farklı bir boyuta geldi çünkü o klasik baleyi oynarken bir yandan da Türk danslarını öğrenmeye başladı. Onda da başarılıydı."

Sağtürk'ün bale öğretmeninin Suna Şener olduğunu, Şener'in Sağtürk'le ilgili övgü dolu sözleri nedeniyle kendisinin de o derslerini izlediğini dile getiren Özdemir, piruet dönüşünün (balede bir dönüş) çok etkileyici olduğunu vurguladı.

Özdemir, genç Sağtürk'ün o yıllarda övgü dolu sözler aldığını aktararak, "Suna Hanım yeteneğini o kadar çok övüyordu ki 'Ben buna yetemeyeceğim' diyordu. O kadar net ve güzel bir piruet dönüşü vardı ki hiç yerinde kıpırdamadan, 'Korkuyorum zemini delecek, matkap gibi çalışıyor' diyordu. O dönem aramızda espri konusu olmuştu." ifadelerini kullandı.

Özdemir, öğrencisi Sağtürk'ün ulusal ve uluslararası başarılarının kendisini gururlandırdığını belirterek, Türkiye'nin farklı bölgelerinde açtığı akademilerle sanata önemli katkılar sunmasından da mutluluk duyduğunu söyledi.

Sağtürk'ün Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevinin sanattaki etkisini genişlettiğini ifade eden Özdemir, artık birçok şehirde opera ve bale festivallerinin geniş kitlelere ulaştığını kaydetti.

Sağtürk'ün teşekkür mesajı

Özdemir, Sağtürk'ün geçmişte bir televizyon programı için gittiği Erzurum'da Kafkas dansını sergilediğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İzleyenler 'Sen bu dansı nereden biliyorsun?' diye soruyor. 'Biz eğitim süresince kendi danslarımızı da öğrendik' diye açıklıyor. Sonra bana 'Ağabeyciğim çok teşekkür ediyorum. Öğretmenim olduğum için bana bu dansları öğrettiğin için' diye mesaj gönderdi. Bu beni çok gururlandırmıştı."