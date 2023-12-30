Talas Belediyesi tarafından yapılan Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi hizmete girecek

Talas Belediyesince yaptırılan Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisindeki Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi'nde sona yaklaşıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplam 20 bin metrekare alana sahip parkın içerisinde bulunan ve yapımı tamamlanmak üzere olan Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi, hizmete girdiğinde iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin simgesi haline gelecek.

Azerbaycan'a özgü kültürel unsurların yer alacağı Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi'nde kıyafetlerden görsel objelere birçok eser bulunacak.

Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi'nin açılışı, Azerbaycan'dan gelecek yetkililer ve Kayseri protokolünün katılımıyla önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.