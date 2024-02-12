Talas Belediyesi" Çanakkale'den Cumhuriyet'e 100. Yıl Müzesi" 1 ayda 10 bin 244 ziyaretçiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas'ta Tarihi Ali Saip Paşa Sokağı'nda oluşturulan ve 9 Ocak'ta açılışı yapılan müze vatandaşlardan ilgi gördü.

Çanakkale Savaşı başta olmak üzere milli mücadele ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair özel eserlerin yer aldığı müzede 6 bin 400 obje sergileniyor.

Özellikle öğrenci gruplarını ağırlayan müzeyi, 1 aylık sürede 10 bin 244 kişi ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gösterilen ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Gençlerimizde Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla kurduğumuz müze, başta gençlerimiz olmak üzere hemşehrilerimizin akınına uğradı. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti ve doğru bir iş yaptığımızı da ortaya koymuş oldu." ifadelerini kullandı.