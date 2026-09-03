Haberler

Düğünde Takla Atan Gençler Damatları Geride Bıraktı

Düğünde Takla Atan Gençler Damatları Geride Bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir düğünde sahneye takla atarak giren iki genç, akrobatik hareketleriyle davetlilere eğlenceli anlar yaşattı. Amaçlarının düğünlere renk katmak olduğunu belirten gençler, ilgi odağı oldu.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde düzenlenen düğünde sahneye takla atarak giren gençler, sergiledikleri hareketlerle davetlilere eğlenceli anlar yaşattı.

Yeşilyurt ilçesinde gerçekleştirilen düğünde Enver İşçi ile Rıdvan Bozlak, müziğin başlamasıyla birlikte oyun alanına takla atarak giriş yaptı. Müziğin ritmine kendilerini kaptıran gençler, yaptıkları akrobatik hareketler ve danslarıyla hem eğlendi hem de davetlileri eğlendirdi. Gençlerin sıra dışı gösterisi, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.

Amaçlarının düğünlere renk katmak olduğunu belirten Enver İşçi, "Gittiğimiz düğünlerde arkadaşımla birlikte eğleniyoruz. Bu kez değişiklik olsun diye takla attık. Yaptığımız hareket oldukça ilgi gördü. Amacımız düğünleri şenlendirmek. Düğün sahipleri de arkadaşlarımız da memnun" dedi.

Rıdvan Bozlak ise eğlenceli anları, "Anlatmaya gerek yok, zaten sahnedeyiz" sözleriyle değerlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var

ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var
Herkes nedenini merak etmişti! Joao Neves'in aracından bakın ne çıktı

Bu aracın içinden neler çıktığını tahmin edemezsiniz!
Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar

Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosikletle gelip ateş açtılar! Kerkük'te kanlı saldırı
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu

Polisler gördükleri manzara karşısında hayrete düştü