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Edremit'te sanat şöleni: 35. Uluslararası Karma Sergisi kapılarını açtı

Edremit'te sanat şöleni: 35. Uluslararası Karma Sergisi kapılarını açtı
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Balıkesir Edremit'te Tahtakuşlar Selim Turan Sanat Galerisi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Karma Sergi, protokol üyeleri ve sanatseverlerin katılımıyla açıldı. Küratörlüğünü Esma Kudar'ın yaptığı sergi, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde köklü bir geçmişe sahip olan Tahtakuşlar Selim Turan Sanat Galerisi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Karma Sergi, sanatseverlerin katılımıyla açıldı. Kültür ve sanat dünyasını bir araya getiren organizasyon büyük ilgi gördü.

Tahtakuşlar Etnografya Galerisi'nin hemen yanında yer alan Kudart Sanat Bahçesi'nde gerçekleştirilen serginin açılış törenine ilçe protokolü yoğun ilgi gösterdi. Programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve eşi Esra Çetin ile ilçenin çok sayıda değerli protokol üyesi katılarak sanatçıları yalnız bırakmadı. Protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergilenen eserleri tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Küratörlüğünü Esma Kudar'ın üstlendiği uluslararası sergi, yerli ve yabancı farklı sanatçıların nadide eserlerini aynı çatı altında sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatın birleştirici ve evrensel gücünü gözler önüne seren bu anlamlı organizasyon, zengin içeriğiyle bölgenin kültür, sanat ve turizm hayatına da çok önemli bir katkı sunuyor.

Serginin açılışında emeği geçen başta küratör Esma Kudar olmak üzere tüm sanatçılara ve organizasyona katkı sağlayan paydaşlara teşekkür edilerek, serginin bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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