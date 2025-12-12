Niğde'ye özgü lezzetler hazırlayan Gastronomi Evi, dünyanın prestijli restoranları arasına girdi

Yemek kültürüyle öne çıkan Tabal Krallığı'nın yaklaşık 2 bin 800 yıl önce hüküm sürdüğü Niğde'de, belediye tarafından faaliyete geçirilen "Tabal Gastronomi Evi" dünyanın prestijli restoranları arasına girdi.

Daha önce Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin kullanımında olup, 2023'te belediye tarafından restore edilerek hizmete alınan tarihi konakta hizmete giren, 100'e yakın yöresel ve Osmanlı lezzetini tanıtan Gastronomi Evi'nde 21 kadın çalışıyor.

Kısa sürede ulusal düzeyde tanınan işletme, dünyanın prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi 2026 Türkiye seçkisinde "Bib Gourmand" listesine girerek Niğde mutfağını uluslararası düzeye taşıdı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA muhabirine, Tabal Krallığı'nın Niğde'de kurulduğunu ve Tabal Gastronomi Evi'nin adının da buradan geldiğini söyledi.

Kentte geçmişin izlerini yaşattıklarını ve gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade eden Özdemir, aldıkları ödülün kent, belediye ve gastronomi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

"Kalitemiz dünyaca tescillenmiş oldu"

Niğde'nin gastronomi ve turizm anlamında çok büyük bir adım attığını vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Kalitemiz dünyaca tescillenmiş oldu. Michelin dünyada bu işte bir numara, insanlar bu listelere girebilmek, ödül alabilmek için milyon dolarlar harcıyor. Ödülü alan başta çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bizim belediyeciliğe bakış açımızın da bir özeti oldu. Vatandaşlarımıza en iyi hizmet sunalım istiyoruz. Mükemmel lezzeti, en uygun fiyata sunan restoranlar arasına girmiş olduk. Türkiye'de de 39 tane var, bunlardan biri de Tabal Gastronomi Evi'miz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Belediye olarak böyle bir yol açtık, inşallah arkasından da kentteki özel sektör arkamızdan gelecektir ve Niğde'mizi gastronomi ve turizm anlamında bir marka şehir haline dönüştürmek istiyoruz."

"Çalışanların tamamı kadınlarımızdan oluşuyor"

Özdemir, turistlerin gideceği yerin doğal güzellikleri ve gastronomilerini önceden araştırdıklarını, Kapadokya'ya geldiklerinde Niğde'yi ve Gastronomi Evi'ni de göreceklerini dile getirdi.

Bunun kent turizmine faydası olacağını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Kaldı ki Niğde-Ankara Otoyolu yapıldıktan sonra misafir sayımız oldukça arttı. Bundan sonrasında da bu ödülle birlikte gerek yurt içinden gerek yurt dışından misafirlerimizin artacağına inanıyoruz. Elbette, ödül aldığımıza çok sevindik. Kamu kuruluşuna ait bir sosyal tesis ilk defa Michelin'den böyle bir ödül alıyor. Hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık. Biz bu şiarla çalışıyoruz, bundan sonra da belediye olarak ne iş yapıyorsak yaptığımız işin en iyisini yapacağız. Ödül alan Tabal Gastronomi Evi'mizde çalışanların tamamı kadınlarımızdan oluşuyor. Kadınlarımıza güvendiğimizde neler olabileceğini de gördük."

Belediye olarak bütün iştiraklerde kadınları ön planda tutmaya gayret ettiklerini anlatan Özdemir, bundan sonraki projelerde de kadınların ön planda olacağını söyledi.

Gastronomi Evi'nin belediye tesisi olduğunu anımsatan Özdemir, "Başka sosyal tesislerimiz de var ama bunun devamı gelecek. Restorasyonu tamamladığımız başka konaklarımız var, o konaklarımızda da inşallah yine restoranlar yapacağız. Tabal Gastronomi Evi'mizdeki bu kaliteyi hemşerilerimize daha başka tesislerde de sayısını artırarak sunmaya devam edeceğiz." dedi.