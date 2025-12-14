Suriye'nin Şam kırsalında Bizans dönemine ait mozaik bulundu

Suriye'de Şam kırsalında Bizans dönemine ait bir mozaik panonun keşfedildiği bildirildi.

Suriye Kültür Bakanlığına bağlı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook'ta yaptığı açıklamada, Şam Kırsalı ilinin kuzeyindeki Karra bölgesinde bir vatandaşın tarım arazisinde çalışırken tarihi bir buluntuya rastladığını paylaştı.

Bunun üzerine, Şam Kırsalı Eski Eserler Müdürlüğüne bağlı arkeoloji ekibi tarafından bölgede acil kazı çalışmaları yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Kazı çalışmaları sırasında, beyaz, siyah ve tuğla rengi tonlarında geometrik motiflerle süslenmiş bir mozaik tabanının bir bölümü ortaya çıkarıldı. Alanda kireç harcı kalıntıları ile güney duvarda, duvar resimleri izlerine rastlandı."ifadelerine yer verildi.

İlk incelemelerin ve buluntular üzerinde yapılan değerlendirmelerin, mozaik pano ile yapı kalıntılarının Bizans dönemine ait olduğunu gösterdiği kaydedildi.