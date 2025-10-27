Haberler

Sungurbey Camisi Ramazan’da Açılıyor

Sungurbey Camisi Ramazan'da Açılıyor
Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 14. yüzyıldan kalma Selçuklu mimarisi Sungurbey Camisi'nin restorasyonunun tamamlanacağını ve ramazan ayında ibadete açılacağını duyurdu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 14'üncü yüzyıldan kalan Selçuklu mimarisi Sungurbey Camisi'nin ramazan ayında açılacağını duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İlhanlı Devleti döneminde Niğde Valisi Sungur Bey tarafından 1335 yılında Niğde Kalesi'nin güneyinde inşa edilen Niğde Sungurbey Camisi'nin restorasyonunda sona gelindiği belirtilerek, "Kesme taş malzeme, anıtsal taç kapı ve tek minaresiyle dönemin taş işçiliğini yansıtan yapı, Osmanlı döneminde (16-19'uncu yüzyıllar) kesintisiz şekilde ibadete açık kalmış; bu süreçte caminin kullanımını sürdürmek amacıyla çatı ve cephelerde çeşitli kısmi onarımlar yapılmıştır. 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon süreci, Vakıflar Genel Müdürlüğü denetiminde devam etmektedir" denildi.

'TARİHİ DOKUSU KORUNARAK GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI AMAÇLANIYOR'

Restorasyon kapsamında; caminin özgün haline döndürülmesi amacıyla restorasyon projesinin revize edildiği, bu doğrultuda harim kısmında yer alan 24 adet muhdes ahşap sütunun söküldüğü, özgün yapısına uygun olarak 6 adet taş sütun örüldüğü ve kemerleri örme çalışmalarının devam ettiği kaydedilerek, "Cami çatısı yenilenmiş ve çelik konstrüksiyonlu yeni çatı yapılmış, titanyum çinko ile kaplanmıştır. Cami beden duvarlarının tamamında, ayrıca işlemeli taç kapı ve mihrapta derz yenileme, konservasyon ve temizlik çalışmaları tamamlanmıştır. Yapının özgün ahşap minberi Dışarı Cami'den getirilmiş, kündekari ve kakma tekniğiyle yapılmış olan cümle kapıları ile minberin konservasyon çalışmalarında sona gelinmiş, cami avlu duvarları ile tuvaletler tamamlanmış, abdesthane ve çevre düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip Sungurbey Camisi, her dönem farklı teknik ve estetik yaklaşımlarla onarılmış; bugün yürütülen çalışmalarla yapının tarihi dokusu korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan restorasyonun 2026 yılı ramazan ayında tamamlanarak ibadete ve ziyarete açılması planlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

