Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Sümela Manastırı'nda, Hristiyan dünyasında önemli bir gün olan 15 Ağustos'ta 10. kez ayin düzenlenecek. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos da katılacak.

Sümela Manastırı'nda 15 Ağustos'ta 10. kez ayin yapılacak

TRABZON - Trabzon'un Maçka ilçesi Altındere Vadisi'ndeki Karadağ'ın eteklerinde bulunan Türkiye'nin en önemli inanç merkezlerinden Sümela Manastırı'nda Hristiyan dünyasında "Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü" olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos'ta 10. kez ayin düzenlenecek. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da ayine katılarak yönetmesi bekleniyor.

İlk dini etkinliğin 15 Ağustos 2010'da yapıldığı Sümela Manastırı'nda, 2015'ten sonra manastırda gerçekleştirilen restorasyon dolayısıyla ayinlere 4 yıl ara verilmiş, ardından tekrar başlamıştı. Ayin nedeniyle 15 Ağustos günü saat 08.00'dan sonra Maçka'dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmeyeceği belirtilirken, Sümela'ya da ayine geleceklerin dışında saat 13.00'da kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Ayine Patrik Bartholomeos'un yanı sıra 100'ün üzerinde Rusya, Yunanistan ve Gürcistan'dan gelecek Ortodoks din adamı ve mensuplarının katılması bekleniyor.