Sümela Kültür Yolu Festivali Konserlerle Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Sümela Kültür Yolu Festivali'nde konserlerin yer aldığı 5. gün etkinlikleri büyük ilgi gördü. Şair Dursun Ali Erzincanlı ve ilahi sanatçısı Murat Belet'in sahne aldığı programda vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Ayrıca, şarkıcı Fatma Turgut da hayranlarıyla buluştu. Festival, çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar devam edecek.