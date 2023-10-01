Sultanbeyli 7'nci Kitap Fuarı Başladı

Sultanbeyli 7'nci Kitap Fuarı kitapseverlerin yoğun katılımıyla başladı

Nabi Avcı : "Türkiye özellikle son 20 yılda pek çok alanda bir sessiz devrim yaşıyor"

İSTANBUL - Türkiye'nin önde gelen yayınevlerini ve yazarlarını kitapseverlerle buluşturan Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı. Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen fuar, 30 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında sürecek. Fuarın açılışına onur konuğu olarak Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı da katıldı.

Sultanbeyli'de 2023-2024 Kültür-Sanat Sezonu Kitap Fuarı ile başladı. "Kitapların Dünyası Seni Çağırıyor" temasıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen fuarın onur konuğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan Prof. Dr. Nabi Avcı oldu. 9 gün sürecek fuar, söyleşi ve imza etkinlikleriyle değerli isimlere ev sahipliği yapacak. Kitapseverler, Onur Konuğu Prof. Dr. Nabi Avcı'nın katılımlarıyla 30 Eylül'de gerçekleşen açılış programına yoğun ilgi gösterdi. Fuar açılışına Prof. Dr. Nabi Avcı'nın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve vatandaşlar katıldı.

Birçok yayınevinin yer aldığı fuarın ilk gün konukları Nabi Avcı, İsmail Kara ve Hulki Cevizoğlu oldu. Yazarlar fuarda okurlarıyla buluştu ve söyleşi gerçekleştirdi. 1 Ekim Pazar günü ise İhsan Süreyya Sırma saat 13.00'te, Nedim Şener saat 15.00'te, Tarık Tufan saat 17.00'de okurlarıyla buluşacak.

"İlçemize yakışır bir kültür ikliminin bizlerle olmasını temenni ediyoruz"

Başkan Hüseyin Keskin, "Bugün 2023 - 2024 kültür sanat sezonumuzun açılışını, 7'incisini düzenlemiş olduğumuz Sultanbeyli Kitap Fuarı ile gerçekleştiriyoruz. İlçemize yakışır bir kültür ikliminin bizlerle olmasını temenni ediyoruz. En büyük vasfı fetihler yapmak, devletler kurmak olan ecdadımızın 'kalem kılıçtan keskindir' sözü okumaya ve yazmaya verdiği öneme işaret eder. Elbette böyle bir medeniyetin mensuplarının da kitap dostu olması kadar doğal bir durum yoktur. Merhum Nurettin Topçu 'okuyacaksınız okutacaksınız kürsüde, minderde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz' sözüyle üzerimizdeki ağır sorumluluğa dikkat çekmektedir. O nedenle edebiyatı, şiiri, öyküyü, tarihi, irfan ve hikmeti bir kitap çatısı altında toplayacak olursak böylesine geleneksel hale gelen fuarlarımızın önemli bir işlev üstlendiğini düşünüyor ve sahneyi kitabın gücüne bıraktığımız fuarlarımızla bin yıldır yürüdüğümüz bu yolun önemini daha da iyi idrak ettiğimize inanıyorum" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Bugün burada Sultanbeyli Belediyemizin bütün İstanbullulara sunmuş olduğu bir kültür şöleni ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Kitap insanın varoluşuyla beraber onlara yoldaşlık ve kılavuzluk eden bir varlık olarak tanımlanabilir. İlk Adem'le beraber var olan bir olgudan bahsediyoruz. Dolayısıyla son Adem'e kadar insana rehberlik edecek, kılavuzluk edecek, yoldaşlık edecek, birçok noktada yolunu açacak, hem dünyayı inşa etmesinde hem dünyayı ihya etmesinde en temel araçlardan bir tanesidir. Dolayısıyla kitabın ortaya çıkmasını sağlayan değerli yazarlarımızı da anmamız lazım. Çünkü bahsettiğimiz güzelliklerin yaşanmasında vesilesi olan beyinleri, zihinleri, kalpleriyle ortaya koyarak kelam haline kitap haline getirenlere teşekkür ederiz" dedi.

"Sultanbeyli deyince kitap, yazar, şiir akla geliyor"

Nabi Avcı, "Sultanbeyli Belediyesi sizin için olduğu gibi benim için de hep kültürle, sanatla, araştırma ile ve gençlerle birlikte mesai harcayan bir ekibi aklıma getiriyor. Ben Sultanbeyli Belediyesi'nin bugüne kadar düzenlediği birçok etkinliğe katıldım. Hepsi sanatla ilgiliydi, kültür ile ilgiliydi. Dolayısıyla Sultanbeyli deyince kitap, yazar, şiir akla geliyor. Türkiye özellikle son 20 yılda pek çok alanda yabancıların tabiriyle bir sessiz devrim yaşıyor. Ama özellikle kültür sanat alanında, eğitim alanında, yerel yönetimlerin, belediyelerin gerçekleştirdiği birbirinden kıymetli organizasyonlarla, sonuçları inşallah yakın bir gelecekte alınacak sessiz devrim görüyorum. Bunun için bugün Sultanbeyli Belediyesi nezdinde bütün yerel yönetimlerimizi, bu alanda çalışan bütün belediyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.