Sultan Murat Yaylası'nın Sis Manzarası Ziyaretçileri Büyülüyor

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Sultan Murat Yaylası, sis sonucu oluşan manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafede 2 bin 200 metre yükseklikteki yayla, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bugünlerde sonbahara özgü renklerin hakim olduğu yayla, vadilerde oluşan ve deniz görüntüsü veren sis bulutlarıyla doğaseverleri karşılıyor.

Fotoğraf tutkunlarının rotasında ilk sıralarda yer alan Sultan Murat Yaylası, her geçen gün ziyaretçi potansiyelini artırıyor.

Sultan Murat Yaylası'na komşu olan ve ilçe merkezine 19 kilometre uzaklıktaki Vartan Yaylası da dağlar arasından süzülen sisle doğaseverleri karşılıyor.