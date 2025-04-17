Suat Arıkan ve Ali Ghahari'nin 'Boyutlar Arası Düet' Sergisi Açıldı

Ressam Suat Arıkan ile heykeltıraş Ali Ghahari'nin "Boyutlar Arası Düet" sergisinin açılışı Nişantaşı'ndaki HB Art Gallery'de gerçekleştirildi.

Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ghahari ile yaklaşık bir yıldır tanıştıklarını belirterek, "Ali Ghahari ile olan sanatsal işbirliğimiz, dostluğumuz var. Sanki yüzyıldır tanışıyormuşuz gibi birbirimizi çok sevdik ve birbirimizi etkiliyoruz, birbirimizi besliyoruz." dedi.

Ghahari'nin felsefi boyutundan çok yararlandığını dile getiren Arıkan, "Bu sergide bizim dostluğumuzun hem arkadaşlık anlamındaki ilişkimiz hem de resimdeki ve heykeldeki sanatsal görüşlerimizin buluşmasıyla düet isminde bir konsept oluşturuldu." şeklinde konuştu.

Sergide yağlı boya, akrilik ve kara kalem çalışmalarının bulunduğuna işaret eden Arıkan, "İkimiz de çok disiplinli sanatçılarız. Sadece tek bir dala saplanmış değiliz. O açıdan bu çok disiplinlilik bizi daha da çok disiplinli hale getirdi." görüşünü paylaştı.

Ali Ghahari ise Arıkan ile birlikte sergi açmaya karar verdiklerini ve ismini "Boyutlar Arası Düet" koyduklarını belirterek, "İki meslekten geldiğimiz için Suat Bey de operadan resme geçtiği için ben de mimarlıktan heykele geçiş yaptığım için bu boyuttan boyuta geçişi kastediyorduk." ifadesini kullandı.

Sergide 12 heykelinin bulunduğu bilgisini veren Ghahari, "Burada düet yapmayı kastediyorduk. Benim de resimlerim var ama burada benim heykellerimin, Suat Arıkan'ın da resimlerinin olmasını tercih ettik." diye konuştu.