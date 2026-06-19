Haberler

Genç müzisyen Su Yavuz, Akra Caz Festivali'nde sahne aldı

Genç müzisyen Su Yavuz, Akra Caz Festivali'nde sahne aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Piyanist ve vokalist Su Yavuz, 9. Akra Caz Festivali kapsamında Türkiye'deki ilk konserini Antalya'da verdi. Ödüllü sanatçı, SU Trio projesiyle yüksek tempolu caz eserleri ve kendi aranjmanlarını seslendirdi.

Piyanist ve vokalist Su Yavuz, Türkiye'deki ilk konserini Antalya'da 9'uncu Akra Caz Festivali kapsamında gerçekleştirdi.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Akra Caz sahnesinde müzikseverlerle buluşan "Instrumental Performance Award" ödüllü genç sanatçı, SU Trio projesiyle performans sundu.

Konserde yüksek tempolu caz eserlerinin yanı sıra kendi aranjmanlarını da seslendiren Yavuz, dijital platformlarda 30 milyonu aşkın izlenmeye ulaşan çalışmalarından seçkilere de yer verdi.

Programın sonunda iki konser piyanosuyla özel performans gerçekleştiren sanatçı, dinleyicilerden ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, Türkiye'de ilk konserini vermekten mutlu olduğunu, festival sahnesinde yer almanın kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Yavuz'a sahnede, eğitim aldığı Berklee College of Music'ten arkadaşları eşlik etti. Konserin özel bölümlerinde ise gitarda Cem Tuncer, saksafonda Engin Recepoğulları, trompette Barış Doğukan Yazıcı ve trombonda Ozan Çelikel de Yavuz ile sahne aldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den genelge! Meydanlarda milli maç için dev ekranlar kurulmayacak

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı

Ankara'da baş döndüren trafik! Erdoğan talimat verdi: Hızlandırın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım

3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım
3 yaşındaki çocuğu timsah kafesine atan kişi serbest bırakıldı

3 yaşındaki çocuğu timsah kafesine attı, verilen karar ülkeyi sarstı
Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü

Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

Futbolu bıraktı!
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin

Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin