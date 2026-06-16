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Genç Türk müzisyen Su Yavuz, ABD'de müzik ödülü kazandı

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Piyanist ve vokalist Su Yavuz, Berklee College of Music tarafından verilen 'Instrumental Performance Award' ödülüne layık görüldü. Genç sanatçı, Grammy ödüllü Victoria Monet'in katıldığı törende açılış performansı sergiledi. 20 yaşındaki Yavuz, 18 Haziran'da Antalya Akra Caz Festivali'nde sahne alacak.

Piyanist ve vokalist Su Yavuz, ABD'deki müzik okulu Berklee College of Music tarafından verilen "Instrumental Performance Award" ödülüne layık görüldü.

Genç sanatçı, Grammy ödüllü sanatçı Victoria Monet'in de katıldığı ödül töreninin açılış performansını gerçekleştirdi. Yavuz, tamamı kendi düzenlemelerinden oluşan performansıyla iki piyano eseriyle sahne aldı.

Caz, R&B, neo-soul, hip-hop, funk, fusion, pop ve klasik müzik gibi türlerde çalışmalar yürüten 20 yaşındaki Yavuz'un performansları, uluslararası müzik dünyasının önemli isimlerinin de dikkatini çekiyor.

Yavuz, Berklee College of Music'te birlikte çalıştığı müzisyenlerle kurduğu SU Trio projesiyle 9. Antalya Akra Caz Festivali kapsamında düzenlenecek Akra Genç Caz konserinde 18 Haziran'da sahne alacak.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
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