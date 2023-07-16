Sosyal medyada organize olan işitme engelliler Düzce'de kendilerini anlatan filmi izledi

Türkiye'de 6 farklı ilde sosyal medyadan organize olan 150 işitme engelli, Düzce'de kendileri için gösterime sunulan "Acı ve Tatlı Hayat" filmini izledi.

Türkiye'de 6 farklı ilde sosyal medyadan organize olan 150 işitme engelli, Düzce'de kendileri için gösterime sunulan "Acı ve Tatlı Hayat" filmini izledi.

İşaret dili tercümanı Beyzanur Çakmak, organizatör arkadaşları Halil Taşkın Yılmaz ve Şura Yıldız'ın desteğiyle yönetmeni ve oyuncu kadrosunun tamamı işitme engelli olan alt yazı destekli "Acı ve Tatlı Hayat" filmini Düzce'de gösterime sunmak için harekete geçti.

İşitme engellilerin yaşadığı sıkıntıları anlatan filmin afişini sosyal medya üzerinden paylaşan 3 arkadaş, bu sayede farklı illerden çok sayıda işitme engelliye ulaştı.

Zonguldak, Bolu, Sakarya, Ankara, Trabzon ve Düzce'de sosyal medya üzerinden organize olan 150 işitme engelli, Düzce Kültür Merkezi'ne gelerek yönetmenliğini Melek Türker Pehlivan'ın üstlendiği filmi izledi.

Çakmak, filmin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumda farkındalık oluşturarak işitme engellilerin sosyalleşmesi için etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Organizasyonu sosyal medya üzerinden yaptıklarını anlatan Çakmak, "İlk önce sosyal medya üzerinden Düzce'deki işitme engelli arkadaşlarımıza bu afişleri gönderdik. Daha sonra onlar da çeşitli sosyal medya platformları üzerinden paylaşımda bulunarak farklı ilerden arkadaşlarıyla etkileşime geçtiler ve buraya gelerek filmi izlediler." dedi.

Çakmak, oyunculardan Mesut Öztürk ve Adem Akbulut'un da filmi izleyicilerle birlikte izlediğini söyledi.

"Acı ve Tatlı Hayat" filminin kurgucusu ve oyuncularından Mesut Öztürk de herkesin bir gün engelli olabileceğine dikkati çekerek, işitme engellilerin sorunlarına toplumun empati kurmasını sağlayarak büyük bir farkındalık oluşturduklarına işaret etti.