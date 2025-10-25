Sonbaharın Renk Cümbüşü: Tunceli Ormanları

Tunceli'nin Ovacık, Pülümür ve Nazımiye ilçelerinde sonbaharın gelişiyle ormanlık alanlarda sarı, kızıl ve kahverenginin tonları hakim oldu.

Türkiye'nin en büyük milli parklarından Munzur Vadisi Milli Parkı'na sahip olan Tunceli, el değmemiş doğasıyla dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor.

Kentte sonbaharın gelişiyle Ovacık'ın Karaoğlan, Pülümür'ün Salördek ve Nazımiye'nin Bezik ormanları sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına büründü.

Bölgedeki Munzur, Meydan ve Sülbüs dağlarının zirveleriyle bütünleşen ormanlar, doğaseverler için seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.

Yaklaşık 2 bin 500 rakımdaki ormanları gezen ziyaretçiler, rotaları boyunca fotoğraflar çekip belirli alanlarda piknik yapıyor.

Ormanlarda birçok memeli, kanatlı, sürüngen ve yırtıcı türü yaşıyor.