Son dakika... Akropolis Müzesi'nde 'Taş Tepeler' konferansı düzenlendi

ŞANLIURFA (AA) - Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Akropolis Müzesinde, Şanlıurfa'da bulunan Taş Tepeleri tanıtım amacıyla konferans düzenlendi.

Atina-Pire Başkonsolosluğunca düzenlenen "Taş Tepeler: Büyük Dönüşümün Toprakları" adlı etkinliğe, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, Emeritus Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Programda sunum yapan Özdoğan, Anadolu'nun ve Yukarı Mezopotamya'nın yerleşik hayata geçen en eski topluluklarına ev sahipliği yapan Taş Tepelerin, bir uçtan diğerine 200 kilometrelik bir alana yayıldığını belirtti.

Bu bölgenin, 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin en önemli dönüşümlerinden birine sahne olduğuna dikkati çeken Özdoğan, tarihi M.Ö 9600'lere kadar uzanan Göbeklitepe'nin, bu zaman dilimindeki yaklaşık 1500 yıllık bir süreci kesintisiz yansıttığının altını çizdi.

Özdoğan, Göbeklitepe'nin erken dönem neolitik yerleşimlerinin çarpıcı bir örneği olduğunu dile getirerek, Göbeklite'nin de aralarında bulunduğu ve "Taş Tepeler" olarak adlandırılan 12 yerleşim yerinin, dünya tarihinde hayati öneme sahip ancak çok az bilinen bir döneme ışık tutacağını aktardı.

Özdoğan, kazı çalışmalarının sürdüğü Taş Tepelerin, bölgede Göbeklitepe ile benzer özelliklere sahip başka yerler olduğunun kanıtı olduğunu vurguladı.