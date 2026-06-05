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Öğrenciler 50 bin plastik kapağı sanat eserine dönüştürdü

Öğrenciler 50 bin plastik kapağı sanat eserine dönüştürdü
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde 280 ortaokul öğrencisi, 7 ayda topladıkları 50 bin atık pet şişe kapağını kullanarak 10 metrekarelik duvar süslemesiyle deniz altını canlandırdı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 280 ortaokul öğrencisi, yaklaşık 7 ay boyunca topladıkları 50 bin atık pet şişe kapağını kullanarak deniz altını anlatan 10 metrekarelik duvar süslemesi yaptı.

Ertuğrulgazi Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Davuça Tümer danışmanlığında hayata geçirilen "Geri Dönüşen Plastik" projesi kapsamında öğrenciler, evlerinden ve çevrelerinden topladıkları atık kapakları bir araya getirdi.

Eylül 2025'te başlayan projede 280 öğrenci, yaklaşık 7 ay boyunca pet şişe kapakları biriktirdi. Nisan ayında teslim edilen kapaklar, renk ve boyutlarına göre ayrıştırıldı.

Merkezinde Dünya, çevresinde ise balina, ahtapot ve mercan gibi deniz canlılarının yer aldığı süslemenin tasarımını oluşturan Tümer, mayıs ayının başında öğrencileriyle çalışmayı yapmaya başladı.

Kapakları silikonla okulun birinci katında bulunan 2 metre yüksekliğinde ve 5 metre genişliğindeki duvara yapıştıran Tümer ve öğrencileri, mayıs sonunda süslemeyi tamamladı.

Okul müdürü İsmail Tılmaç, AA muhabirine, Tümer ve öğrencilerinin bir sanat eseri meydana getirdiklerini söyledi.

Çocuklara "çevre" ve "sıfır atık" bilinci kazandırmayı amaçladıklarını anlatan Tılmaç, proje için Tümer'e teşekkür etti.

"Atık plastik kapaklara yeni kimlik kazandırdık"

Görsel sanatlar öğretmeni Tümer ise sanatta geri dönüşüm malzemeleri kullanımının giderek yaygınlaştığını belirtti.

Bu durumu öğrencilerine göstermek istediğini dile getiren Tümer, "Atık plastik kapaklara yeni kimlik kazandırdık. Öğrencilerimiz, yoğun emek sarf ettiler. Eğlenceli zaman geçirdik. Katmanlar halinde çalıştık. Bazı yerlerde 3 kat kapak var." dedi.

Tümer, "geri dönüşüm" teması oluşturmak için süslemede Dünya'nın mavi ve yeşil tonları ile deniz canlılarına yer verdiklerine değindi.

Bu canlıların atıklardan büyük zarar gördüğünü vurgulayan Tümer, gelecekte de buna benzer projelerle öğrencileri bilinçlendireceklerini sözlerine ekledi.

Projeye katılan öğrencilerden Halil Dülger de yapım aşamasında eğlenceli zaman geçirdiklerini kaydetti.

Süslemenin tasarımı ortaya çıktıkça mutlu olduklarını aktaran Dülger, "Poşetler dolusu kapak topladık. Bu aşamada kendi atık kapak kutularımı yaptım. Kapakları burada biriktirdim. Süslemeye bakınca verdiğimiz emeği görüyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Nazife Buğlem Tuna ise plastik atıkların çöp olmadığına dikkati çekerek, bunların geri dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
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