SİYŞAD’ın Bakü-Tebriz-Sivas Edebiyat Buluşması Sivas’ta gerçekleştirildi

Sivas Yazarlar Şairler ve Aşıklar Derneği (SİYŞAD) tarafından düzenlenen "Bakü-Tebriz- Sivas Edebiyat Buluşması", Türk dünyasının ortak kültür, sanat ve edebiyat mirasını Sivas'ta bir araya getirdi.

Sivas Yazarlar Şairler ve Aşıklar Derneği (SİYŞAD) tarafından düzenlenen "Bakü-Tebriz- Sivas Edebiyat Buluşması", Abdiağa Konağı'nda gerçekleştirildi. Programa Türkiye, Azerbaycan ve Tebriz'den yazar, şair ve sanatçılar katıldı. Etkinlikte Türkiye'den Prof. Dr. Kerem Karabulut ve Yahya Azeroğlu, Azerbaycan'dan Gabil Zimistanoğlu, Banu Hesengızı Musayeva ve Könül Ordubadi, Tebriz'den ise Hamit Gence yer aldı. Konuklar, edebiyat ve kültür üzerine eserlerini katılımcılarla paylaştı. Programda Aşık Kaptani ve Udi Abdullah Durgun tarafından müzikler ve şiirler de seslendirildi. Türk halk müziği ve aşıklık geleneğinden örneklerin yer aldığı buluşmaya Türk Ocakları Sivas Şube Başkanı Kadir Coşkun ile çok sayıda edebiyatsever katıldı. Program, SİYŞAD Başkanı Zekeriya Duman'ın teşekkür konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı